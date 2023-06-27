Как проверить бензонасос в машине
Бензонасос в автомобиле – это ключевой компонент, без которого двигатель не может функционировать. Это устройство, как следует из названия, отвечает за подачу бензина из бака к двигателю. В зависимости от мотора и конструкции автомобиля, бензонасосы отличаются по типу: обычный погружной насос низкого давления (ТННД) внутри бака и внешний, он же - топливный насос высокого давления (ТНВД). Как только любой из насосов начинает плохо работать, автомобилю сразу плохеет. Начинаются рывки, неровная работа, проблемы со стартом и, в итоге, невозможность запуска. Из-за малой распространенности ТНВД мы сегодня поговорим о ТННД, который есть у всех автомобилей.
Как продлить жизнь топливному насосу?
Продлить жизнь бензонасосу в баке можно, соблюдая несколько простых правил.
Избегайте пустого бака
Бензонасос охлаждается топливом, которое он перекачивает. Если бак почти пуст, насос начинает нагреваться, а сила трения между деталями увеличивается. Само собой, с бензонасосом ничего не произойдет с первого раза — это процесс длительный. Но при частой езде на сухом баке в какой-то момент он все же выйдет из строя. Для избежания подобных ситуаций рекомендуется поддерживать уровень топлива в баке не ниже четверти объема.
Используйте качественное топливо
Некачественное топливо может содержать примеси и загрязнения, которые засоряют фильтры и ухудшают работу насоса. Кроме того, некоторые добавки в топливе могут быть агрессивны для материалов, из которых сделан насос. Лучше заправляться только на проверенных заправках, чтобы не нарваться на ремонт топливного насоса.
Регулярно проверяйте и заменяйте топливный фильтр
Фильтр предотвращает попадание загрязнений в насос. Если фильтр засорен, насосу приходится работать с большим усилием, что ускоряет его износ. Поэтому во время очередного ТО попросите проверить, как там поживает топливный фильтр. Эту процедуру часто делать не нужно, но раз в три-четыре смены масла – нужно.
Как проверить работоспособность топливного насоса?
Проверить работоспособность бензонасоса можно несколькими способами, хотя некоторые из них могут потребовать определенного уровня технических знаний и навыков.
Издаваемые звуки
При включении зажигания (перед стартом двигателя) бензонасос должен работать в течение нескольких секунд, создавая давление в топливной системе. Это небольшой шум или гудение, исходящие из области топливного бака. Если вчера звук был, а сегодня пропал, значит что-то случилось.
Свечи зажигания
Косвенный, но хороший метод. Если вы уже пробовали безрезультатно заводить автомобиль, то при штатной подаче топлива, свечи должны быть мокрые. Если же вы «крутили» двигатель, а выкрученные свечи сухие, значит бензин не поступает.
Проверка давления топлива
Для этого потребуется специальный манометр, который подключается к топливной рампе. Такая манипуляция потребует некоторой сноровки и понимания того, как это вообще делается. Обычно к такому методу прибегают в автосервисах, но, если вы уверены в своих силах, – почему нет. Но показания мало считать, вам нужно знать референсные данные, а в этом вам поможет инструкция для автомобиля.
Проверка предохранителя и реле насоса.
Иногда проблема может быть не в самом насосе, а в электрической части системы. Проверьте предохранитель и реле насоса на отсутствие повреждений. В большинстве автомобилей они находятся или под капотом в специальном блоке, или за бардачком, если у вас европейская машина.
Проверка электропитания насоса
С помощью мультиметра можно проверить, доходит ли напряжение до насоса. Если нет, проблема может быть в проводке или в реле насоса. Но для этой манипуляции вам будет необходимо добраться до места установки насоса.
Проверьте охранную систему
Если на автомобиль установили охранную систему, значит стоят блокираторы запуска и обычно это как раз топливный насос. Убедитесь, что охранная система отключена, если необходимо, свяжитесь с оператором для проверки, иначе вы просто высадите аккумулятор в тщетных попытках понять, что же случилось с бензонасосом.
Диагностика в автосервисе
Самый действенный метод, если у вас нет опыта и инструментов или просто желания ковыряться в бензине.
Заключение
Топливный насос – важнейшая часть вашего автомобиля, без которой он просто не будет функционировать. Если вы заподозрили, что насос работает неровно, лучше сразу это проверить, особенно если намечается дальняя поездка. Если же бензонасос сломался, ремонтировать его нет смысла, так как корпус таких насосов обычно неразборный.