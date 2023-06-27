Как проверить бензонасос в машине

Бензонасос в автомобиле – это ключевой компонент, без которого двигатель не может функционировать. Это устройство, как следует из названия, отвечает за подачу бензина из бака к двигателю. В зависимости от мотора и конструкции автомобиля, бензонасосы отличаются по типу: обычный погружной насос низкого давления (ТННД) внутри бака и внешний, он же - топливный насос высокого давления (ТНВД). Как только любой из насосов начинает плохо работать, автомобилю сразу плохеет. Начинаются рывки, неровная работа, проблемы со стартом и, в итоге, невозможность запуска. Из-за малой распространенности ТНВД мы сегодня поговорим о ТННД, который есть у всех автомобилей.

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Как продлить жизнь топливному насосу?

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Продлить жизнь бензонасосу в баке можно, соблюдая несколько простых правил.

Избегайте пустого бака

Бензонасос охлаждается топливом, которое он перекачивает. Если бак почти пуст, насос начинает нагреваться, а сила трения между деталями увеличивается. Само собой, с бензонасосом ничего не произойдет с первого раза — это процесс длительный. Но при частой езде на сухом баке в какой-то момент он все же выйдет из строя. Для избежания подобных ситуаций рекомендуется поддерживать уровень топлива в баке не ниже четверти объема.

Используйте качественное топливо

Некачественное топливо может содержать примеси и загрязнения, которые засоряют фильтры и ухудшают работу насоса. Кроме того, некоторые добавки в топливе могут быть агрессивны для материалов, из которых сделан насос. Лучше заправляться только на проверенных заправках, чтобы не нарваться на ремонт топливного насоса.

РИА Новости

Регулярно проверяйте и заменяйте топливный фильтр

Фильтр предотвращает попадание загрязнений в насос. Если фильтр засорен, насосу приходится работать с большим усилием, что ускоряет его износ. Поэтому во время очередного ТО попросите проверить, как там поживает топливный фильтр. Эту процедуру часто делать не нужно, но раз в три-четыре смены масла – нужно.

Как проверить работоспособность топливного насоса?

Проверить работоспособность бензонасоса можно несколькими способами, хотя некоторые из них могут потребовать определенного уровня технических знаний и навыков.

Издаваемые звуки

При включении зажигания (перед стартом двигателя) бензонасос должен работать в течение нескольких секунд, создавая давление в топливной системе. Это небольшой шум или гудение, исходящие из области топливного бака. Если вчера звук был, а сегодня пропал, значит что-то случилось.

Свечи зажигания

Косвенный, но хороший метод. Если вы уже пробовали безрезультатно заводить автомобиль, то при штатной подаче топлива, свечи должны быть мокрые. Если же вы «крутили» двигатель, а выкрученные свечи сухие, значит бензин не поступает.

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Проверка давления топлива

Для этого потребуется специальный манометр, который подключается к топливной рампе. Такая манипуляция потребует некоторой сноровки и понимания того, как это вообще делается. Обычно к такому методу прибегают в автосервисах, но, если вы уверены в своих силах, – почему нет. Но показания мало считать, вам нужно знать референсные данные, а в этом вам поможет инструкция для автомобиля.

Проверка предохранителя и реле насоса.

Иногда проблема может быть не в самом насосе, а в электрической части системы. Проверьте предохранитель и реле насоса на отсутствие повреждений. В большинстве автомобилей они находятся или под капотом в специальном блоке, или за бардачком, если у вас европейская машина.

Проверка электропитания насоса

С помощью мультиметра можно проверить, доходит ли напряжение до насоса. Если нет, проблема может быть в проводке или в реле насоса. Но для этой манипуляции вам будет необходимо добраться до места установки насоса.

Проверьте охранную систему

Если на автомобиль установили охранную систему, значит стоят блокираторы запуска и обычно это как раз топливный насос. Убедитесь, что охранная система отключена, если необходимо, свяжитесь с оператором для проверки, иначе вы просто высадите аккумулятор в тщетных попытках понять, что же случилось с бензонасосом.

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Диагностика в автосервисе

Самый действенный метод, если у вас нет опыта и инструментов или просто желания ковыряться в бензине.

Заключение