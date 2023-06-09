Чем интересен новый роскошный вездеход Lexus GX

Представлен новый рамный внедорожник Lexus GX.

© Motor.ru

Среднеразмерная модель сменила поколение впервые за 14 лет, стала ещё брутальнее и способнее за пределами асфальта. Основные слагаемые успеха сохранены: Lexus GX верен рамной конструкции, постоянному полному приводу, у внедорожника остались блокировки дифференциалов и понижающая передача. Новых покупателей привлечёт современный трёхрядный салон и улучшенные тяговые возможности.

Видео дня

В течение двадцати одного года история Lexus GX была неразрывно связана с Toyota Land Cruiser Prado, однако премиум-внедорожник третьего поколения дебютировал раньше своего утилитарного собрата. Вероятно, таким образом в японской корпорации готовят поклонников к мини-революции: новый GX совсем не похож на предшественника ни снаружи, ни внутри!

Дизайнеры и инженеры Lexus сделали GX более угловатым и мужественным. Поменялся угол наклона передней стойки, увеличилось «расстояние престижа» от передней оси до основания лобового стекла, капот расположен практически параллельно земле. Дополняют картину монструозные зеркала заднего вида и практичные чёрные вставки снизу по периметру кузова.

Новый GX намного больше предшественника. Длина увеличилась на 70 миллиметров (до 5005 мм), ширина — на 95 миллиметров (до 2117 мм), колёсная база растянута на 60 миллиметров. Преимущество в высоте достигает тех же 60 миллиметров. На вершине линейки появилась заводская внедорожная версия Overtrail с «грязевыми» покрышками внешним диаметром 33 дюйма, алюминиевыми защитными пластинами и обвесом из неокрашенного пластика.

Основа Lexus GX — рамная платформа TNGA-F, знакомая по «старшему» LX, Toyota Land Cruiser 300 и Sequoia, а также пикапам Tundra и Tacoma. Спереди у внедорожника подвеска на двойных поперечных рычагах, сзади — многорычажка. Опция — адаптивная регулируемая подвеска AVS. У всех внедорожников есть постоянный полный привод с межосевым дифференциалом Torsen и электронная раздатка с улучшенным быстродействием.

Блокировка заднего дифференциала и подвеска E-KDSS с улучшенной артикуляцией колёс положены только Lexus GX в комплектации Overtrail. Благодаря шинам All-Terrain размерности 265/70R18 углы въезда/съезда/рампы достигают 26/22/24 градусов соответственно. Внедорожник с заводским офф-роуд пакетом на 20 миллиметров выше обычного: 1935 против 1915 миллиметров.

Концерн Toyota избавляется от восьмицилиндровых двигателей, и Lexus GX не стал исключением. На смену 4,6-литровому «атмосфернику» пришла 3,4-литровая «битурбошестёрка». Отдача увеличилась: мощность — до 354 лошадиных сил, крутящий момент — до 650 Нм. Коробка передач тоже новая: архаичный 6-ступенчатый автомат уступил место 10-ступенчатому.

Тяговые возможности улучшились: новый Lexus GX способен буксировать прицеп полной массой 8000 фунтов (3629 килограммов). Для предшественника предельно допустимая нагрузка составляла 6500 фунтов (2948 килограммов). А вот прогресса в экономичности нет: в смешанном цикле для шестицилиндрового внедорожника заявлены те же 13,8 литра на 100 километров (EPA). Пока единственная модификация получила индекс «550», но со временем у GX появится гибридная версия.

Интерьер нового Lexus GX

Давно ожидаемая революция произошла в интерьере. По архитектуре передней панели GX больше напоминает минивэн LM, нежели флагманский внедорожник LX. Появилась современная медиасистема с 14-дюймовым тачскрином, беспроводными Apple Carplay и Android Auto, добавилась виртуальная 12,3-дюймовая панель приборов.

В списке опций — проекционный экран, аудиосистема Mark Levinson с 21 динамиком, электропривод крышки багажника, а также охлаждаемый подлокотник. Кроме того, Lexus GX можно заказать с «капитанскими» креслами второго ряда. Впрочем мультиконтурные сиденья с оттоманками остались прерогативой «старшего» LX.

Консерваторам новый внедорожник понравится: чрезмерной «цифровизации» нет и в помине. Сохранены функциональные шайбы регулировок климата, привычный фиксируемый селектор автомата, мультируль с физическими, а не сенсорными кнопками. Даже дизайн виртуальной «приборки» может быть удачно стилизован под аналоговые шкалы.

В практичности Lexus GX тоже не откажешь. Салон стал вместительнее, добавлены ниши для мелочёвки, количество подстаканников достигает 12. На официальных снимках изображён вездеход с утилитарными резиновыми ковриками и креслами, обшитыми плотной кожей. Пока доступны только тёмные варианты отделки без чрезмерной роскоши.

Изменилась кинематика открывания пятой двери. Для негабаритного груза можно открыть створку стекла. В семиместной конфигурации багажник невелик, зато появился электропривод третьего ряда кресел. В списке полезных опций — инвертор переменного тока, комфортные передние кресла с массажем и подогрев сидений второго ряда.

Системы активной безопасности Lexus Safety System+ 3.0 входят в базовое оснащение. Есть ассистент контроля полосы, распознавание дорожных знаков, система предупреждения столкновений с обнаружением пешеходов и «всескоростной» адаптивный круиз-контроль.