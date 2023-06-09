Omoda S5: с кем будет конкурировать китайский седан за 2 млн рублей

Очередной представитель китайского автопрома проник на российский рынок. И вопреки последним модным тенденциям это не SUV, а кроссовер. И имя ему Omoda S5. Кстати, по поводу моды. Название бренда напрямую связано с ней. Но только в превосходной степени. А вот с тем, оправдает ли новый седан надежды компании, мы с вами и попробуем разобраться.

© Пресс-служба Omoda

Начнем с технических характеристик. И здесь нет никаких сюрпризов. Длина седана составляет 4644 мм, а колесная база - 2650 мм. Подвеска вполне традиционна для переднеприводной компоновки. "МакФерсон" спереди и скручиваемая балка сзади. Просто? Да. Но зато надежно. Мотор. На самом деле их два. Базовый 1,5 литровый бензиновый атмосферник и его турбированный собрат. Первый выдаёт 113 лс и 138 Нм крутящего момента. Второй - уже 147 лошадок и 210 Нм.

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Разница может быть и не столь существенная, но заметная в активных режимах движения. Причем автопроизводитель заявляет, что в качестве топлива можно использовать 92-й бензин. Однако есть подозрение, что в случае с турбомотором лучше все-таки заливать 95-й.

А что с трансмиссией? Тут проявилась уже традиционная приверженность китайцев к вариаторам. CVT18 трудится в паре с атмосферником, а CVT25 взаимодействует с турбомотором. Для повышения надежности связки мотор-коробка в конструкцию обоих вариаторов добавлен гидротрансформатор. Это решение чаще применяется на кроссоверах, нежели на седанах. Однако в данном случае подобная техническая избыточность может только приветствоваться, поскольку она не только повышает надежность узла, но и добавляет комфорта при движении в пробках. Все-таки седан чаще оказывается в условиях городского трафика, нежели двигается по автомагистрали. И здесь безопасности добавляет светодиодная оптика спереди и сзади.

Естественно, что современный автомобиль должен быть оснащен современными ассистентами активной безопасности. И у S5 они есть. Причем в разумно-достаточном количестве, которое не дает забыть о том, что это технологически продвинутый автомобиль, но и не превращает его водителя в оператора самодостаточного транспортного средства. Хотя перечень ассистентов активной безопасности вызывает уважение.

Пресс-служба Omoda

Система мониторинга слепых зон, ассистент удержания автомобиля в полосе движения, системы помощи при перестроении и помощи при движении в пробках, функция автоматического торможения, система предупреждения о фронтальном и заднем перекрестных столкновениях, а также автоматическое переключение ближнего света фар на дальний и наоборот.

Пресс-служба Omoda

Кроме того, в автомобиль интегрирован встроенный видеорегистратор записи, с которого можно не только просмотреть на экране информационно-развлекательной системы, но и экспортировать на внешний носитель. Есть в S5 и беспроводная зарядка для смартфона. Однако при ее работе заметно нагревается как телефон, так и сама зарядная площадка. Причем настолько, что зимой о нее вполне можно греться. А вот летом это не очень комфортно.

Дизайн

Пресс-служба Omoda

Китайцы уже давно сумели уйти от кричащих и вызывающих форм в дизайне, сделав акцент на интеллигентной технологичности. И S5 не исключение. Традиционные формы авто в меру агрессивны и относятся, скорее, к категории классической моды, где проверенные временем решения незаметно для глаза облагораживаются при помощи технологий визуального воздействия на психику разумного человека. При этом Omoda начинает формировать визуальный язык бренда, центральным элементом которого пока является передняя часть автомобиля с узнаваемым рисунком решетки радиатора Star Diamond.

Пресс-служба Omoda

Внутреннее пространство авто лаконично и не перегружено лишними элементами. Цифровой дисплей приборной панели имеет диагональ в 10,25 дюйма и стилистически не выглядит как попытка повысить конечную стоимость авто. Такой же по размеру дисплей информационно-развлекательной системы проигрывает в яркости, но зато не перегружает сознание избыточное информацией. Да и логика его работы понятна.

Пресс-служба Omoda

Так что над интерфейсом информационно-развлекательной системы трудились действительно хорошие специалисты. Особенно хочется отметить, что часть актуальных функций вынесена на отдельные физические кнопки. И это безусловный плюс к удобству пользования автомобиля. Например, та же система удержания в полосе порой может серьезно раздражать водителя и возможность ее быстрой дезактивация воспринимается буквально как подарок судьбы.

Управляемость

Пресс-служба Omoda

Китайский автором уже давно преодолел свои детские болезни и создает вполне зрелые конструкции с точки зрения их поведения на дороге. Поэтому то, что Omoda S5 управляется канонически правильно, не стало для меня каким-то откровением. Любопытно другое. Настройки подвески оказались ювелирно точными. Причем на уровне искусства. Поскольку она настолько профессионально и бережно обеспечивала контакт колес с дорогой, что порой это вызывало неправильное желание ехать намного быстрее, чем это позволяли кондиции дорожного покрытия. А с учетом того, что электроусилитель при активном вождении создавал правильное реактивное усилие на руле, процесс управления превращается в чистую радость. Правда, только в том случае, если человек владеет высоким искусством управления машиной.

Пресс-служба Omoda

Хотя эргономика водительского места не позволит вам активно поворачивать руль на большие углы, поскольку даже в небольшом правом повороте локоть упирается в крышку ниши для хранения мелочей. Однако в штатных режимах движения этот недостаток проявляться практически не будет.

Турбомотор в меру активен, и при резком нажатии на газ выдает линейное ускорение, без резких подхватов и рывков крутящего момента. Но активному водителю надо быть готовым к тому, что даже при небольшом различии коэффициента сцепления передних колес могут возникнуть курсовые рыскания с ощутимым ростом реактивного усилия на руле. И придется корректировать направление разгона. Что в каком-то смысле добавляет этому седану спортивности.

На атмосферном моторе этот нюанс управляемости проявляется намного слабее. Тормоза у S5 очень острые. Автомобиль реагирует на педаль сразу и интенсивность торможения может оказаться даже избыточной. Конечно, это хорошо, поскольку почти всегда, с точки зрения безопасности, лучше перетормозить. Однако высокая интенсивность замедления может оказаться сюрпризом для тех, кто двигается позади. Видимо на этот случай, при активном торможении, активируется аварийная сигнализация, предупреждая тех, кто сзади, о возможных проблемах.

Трансмиссия

Вариатор работает традиционно просто и понятно.

В автоматическом режиме он поддерживает мотор на оборотах оптимального крутящего момента. Если мы переходим в спорт-режим или активно нажимаем на газ, то двигатель просто начинает работать на повышенных оборотах. А в ручном режиме автомобиль ускоряется в более традиционном варианте за счет роста оборотов двигателя и переключения коробки.

Поскольку вариатор переходит в режим традиционного автомата, предоставляя в распоряжение водителя 9 фиксированных передач. При движении в ограниченном пространстве (во время парковки), благодаря адаптивному электроусилителю усилие на руле становится намного меньше и активируются камеры кругового обзора, давая возможность человеку полноценно оценить окружающую его реальность. Так что седан вполне уверенно чувствует себя во всем диапазоне скоростей.

Комплектации

Пресс-служба Omoda

Их три. Life, Tech и Ultra. Начальная версия Life отличается тем, что в ней используется атмосферный мотор. Зато в базовой комплектации автомобиль уже оснащается бесключевым доступом с возможностью дистанционного запуска двигателя, 16-дюймовыми колесными дисками, функцией AutoHold и цифровыми приборной панелью и монитором информационно-развлекательной системы. При этом доступен подогрев передних сидений и даже функция ионизации воздуха. Так что визуально машина почти ничем не будет отличаться от более продвинутых версий. А что в них?

Начиная с версии Tech в седане используется турбомотор, 17-дюймовые диски и расширяется перечень ассистентов активной безопасности. Кстати, добавляется и люк, наличие которого на мой взгляд неоправданно. Насладиться видами звездного неба не получится ни у пассажиров, ни у водителя. Так что он, по сути, выполняет функцию форточки, существенно уменьшая пространство над головой.

Комплектации Tech и Ultra предлагают более продвинутый набор ассистентов безопасности и опций комфорта, которые не меняя характер авто делают его более удобным для современного человека, привыкшего к тому, что любое устройство, с которым он взаимодействует, становится интерактивным.

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