Эксперты: новая Lada Vesta не вернет себе статус бестселлера

Vesta NG, скорее всего, будет отставать от "Гранты" по объему продаж - не только из-за серьезной прибавки к цене и урезанного списка оснащения, но еще и потому, что в ближайшей перспективе выпуску семейства Lada Granta ничего не будет мешать, то есть у "Весты" не будет той форы, что она получила в 2021 году. Хотя второе место в списке самых популярных легковых автомобилей на российском рынке Lada Vesta NG наверняка сможет занять. Но, возможно, теперь уже только в 2024-м - в этом году наверстать объем продаж за первые пять месяцев будет нелегко", - рассказали эксперты Авто Mail.ru.