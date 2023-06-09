Эксперты: новая Lada Vesta не вернет себе статус бестселлера
По итогам 2021 года Vesta стала самым популярным автомобилем на российском рынке, но модель второй генерации едва ли удастся повторить успех своего предшественника, об этом "Российской газете" рассказали эксперты Авто Mail.ru
"В 2021 году Lada Granta уступила "Весте" первое место по итогам продаж на российском рынке новых легковых автомобилей. Во втором полугодии 2021-го производство бюджетных седанов, хэтчбеков, лифтбеков и универсалов часто и надолго останавливали из-за дефицита блоков ABS, тогда как седаны и универсалы Vesta от нехватки комплектующих не страдали. Именно в том году Lada Vesta установила собственный рекорд за все годы выпуска модели (113 тысяч проданных экземпляров) и стала бестселлером российского рынка.
Но уже в 2022-м ситуация в корне поменялась - на сей раз Vesta стала жертвой дефицита иностранных компонентов, а Granta довольно быстро вернулась на конвейер, пусть и в упрощенном виде. После отказа от ряда зарубежных комплектующих и успешного поиска альтернатив отечественного и китайского производства АвтоВАЗу удалось вернуть и модернизированный седан Vesta NG. Правда, без ESP, вариатора, климат-контроля, автоматического доводчика стеклоподъемников, обогрева задних сидений, центрального подлокотника между ними и круиз-контроля с ограничителем скорости. По крайней мере, первое время АвтоВАЗ будет вынужден выпускать именно такие машины.
На старте продаж новинке непросто будет догнать популярную "Гранту", особенно если учесть, что цены на доработанную Vesta NG тоже подскочили. Теперь они стартуют с 1 239 900 рублей - столько просят за седан в базовой комплектации Comfort с маломощным 90-сильным восьмиклапанным мотором, который прежде на "Весты" никогда не ставили. Универсалы, как водится, еще дороже - обычная версия SW на 90 тысяч дороже седана, а SW Cross - аж на 272 тысячи рублей. Причем в таком кузове машины попросту нельзя будет заказать в дорогих версиях, то есть 106-сильный двигатель, боковые подушки безопасности, обогрев руля, цифровая приборная панель, медиасистема, камера заднего вида, парктроник и электрообогрев лобового стекла универсалам не будут доступны ни за какие деньги.
Vesta NG, скорее всего, будет отставать от "Гранты" по объему продаж - не только из-за серьезной прибавки к цене и урезанного списка оснащения, но еще и потому, что в ближайшей перспективе выпуску семейства Lada Granta ничего не будет мешать, то есть у "Весты" не будет той форы, что она получила в 2021 году. Хотя второе место в списке самых популярных легковых автомобилей на российском рынке Lada Vesta NG наверняка сможет занять. Но, возможно, теперь уже только в 2024-м - в этом году наверстать объем продаж за первые пять месяцев будет нелегко", - рассказали эксперты Авто Mail.ru.