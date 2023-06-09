Sport24: появившееся в сети откровенное видео Дзюба отправлял украинской любовнице

В пятницу, 9 июня, в социальных сетях получило активное распространение новое откровенное видео с футболистом московского "Локомотива" Артемом Дзюбой. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на Telegram-канал, с которого началось распространение видео. "Украинцы слили мне полный архив десятка видео, которые Дзюба отправлял своей украинской любовнице. Видимо, ее взломали", — говорится в сообщении. На видео 34-летний футболист лежит в постели и записывает видео для девушки, которой он в числе прочего говорит: "Обожаю тебя! Ты такая краcивая-краcивая у меня. Неземная! Cкучаю по тебе очень cильно, думаю о тебе поcтоянно. Поcтоянно-поcтоянно. Мечтаю целоватьcя c тобой, мечтаю тебя обнимать, трогать, на ручки взять..." Напомним, ранее интимное видео с участием форварда появилось в ноябре 2020 года. Тогда это вызвало большой общественный резонанс. После скандала в 2020 году Дзюбу решили не вызывать в сборную России на ноябрьский сбор, а в петербургском "Зените" перед матчем с "Краснодаром" у него отобрали капитанскую повязку. Дзюба перешел в "Локомотив" в зимнее трансферное окно. После перехода российский нападающий принял участие в 11 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых ему удалось забить восемь мячей и сделать пять результативных передач. Ранее бывший футболист "Локомотива" и сборной России Дмитрий Тарасов рассказал, как тренер Юрий Семин отстранил его от тренировок.