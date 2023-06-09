Как Suzuki могла бы помочь УАЗовской «Буханке»

Компания УАЗ может начать сотрудничество с китайскими иностранными автомобилями. Партнерство с ведущими китайскими или японскими брендами поможет заводу УАЗ обновить модельную линейку и быть конкурентным на рынке. Заводу уже давно пора модернизировать «Буханку», которая выпускается практически без изменений уже несколько лет.

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Южный автомобиль

Портал «На автотрассе» представил независимые рендеры современного семиместного минивэна УАЗ-450. Создать такой минивэн российскому УАЗу могла бы помочь японская компания Suzuki. При этом японская компания подтвердила, что не планирует уходить с российского рынка. Также марка активно работает на рынке Индии под брендом Maruti. Через бренд Maruti компания Suzuki могла бы сотрудничать с УАЗом и организовать производство автомобилей в России.

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Независимые дизайнеры предположили, что новую «Буханку» можно было построить на основе минивэна Suzuki Ertiga. Рендеры отечественной вариации под брендом УАЗ уже и создали независимые дизайнеры. По задумке авторов, новая УАЗ «Буханка» может оказаться неполной копией модели Suzuki Ertiga.

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