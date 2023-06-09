Как Suzuki могла бы помочь УАЗовской «Буханке»

Показаны изображения современного УАЗ-450 «Буханка» на базе Suzuki Ertiga
Компания УАЗ может начать сотрудничество с китайскими иностранными автомобилями. Партнерство с ведущими китайскими или японскими брендами поможет заводу УАЗ обновить модельную линейку и быть конкурентным на рынке. Заводу уже давно пора модернизировать «Буханку», которая выпускается практически без изменений уже несколько лет.
Портал «На автотрассе» представил независимые рендеры современного семиместного минивэна УАЗ-450. Создать такой минивэн российскому УАЗу могла бы помочь японская компания Suzuki. При этом японская компания подтвердила, что не планирует уходить с российского рынка. Также марка активно работает на рынке Индии под брендом Maruti. Через бренд Maruti компания Suzuki могла бы сотрудничать с УАЗом и организовать производство автомобилей в России.
Независимые дизайнеры предположили, что новую «Буханку» можно было построить на основе минивэна Suzuki Ertiga. Рендеры отечественной вариации под брендом УАЗ уже и создали независимые дизайнеры. По задумке авторов, новая УАЗ «Буханка» может оказаться неполной копией модели Suzuki Ertiga.
Машину предлагают оснастить атмосферным двигателем рабочим объемом 1,5 литра мощностью 102 лошадиные силы. А полный привод можно было позаимствовать у Suzuki Vitara. Авторы рендеров предполагают, что адекватная цена для современной буханки могла бы составить 2 млн рублей. Однако, стоит уточнить, что показанные изображения — всего лишь вымысел и не имеют никакого отношения к реальным планам УАЗа и Suzuki.