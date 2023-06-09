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Показаны изображения современного УАЗ-450 «Буханка» на базе Suzuki Ertiga

Компания УАЗ может начать сотрудничество с китайскими иностранными автомобилями. Партнерство с ведущими китайскими или японскими брендами поможет заводу УАЗ обновить модельную линейку и быть конкурентным на рынке. Заводу уже давно пора модернизировать «Буханку», которая выпускается практически без изменений уже несколько лет.

Как Suzuki могла бы помочь УАЗовской «Буханке»
© Южный автомобиль
Южный автомобиль

Портал «На автотрассе» представил независимые рендеры современного семиместного минивэна УАЗ-450. Создать такой минивэн российскому УАЗу могла бы помочь японская компания Suzuki. При этом японская компания подтвердила, что не планирует уходить с российского рынка. Также марка активно работает на рынке Индии под брендом Maruti. Через бренд Maruti компания Suzuki могла бы сотрудничать с УАЗом и организовать производство автомобилей в России.

Южный автомобиль

Независимые дизайнеры предположили, что новую «Буханку» можно было построить на основе минивэна Suzuki Ertiga. Рендеры отечественной вариации под брендом УАЗ уже и создали независимые дизайнеры. По задумке авторов, новая УАЗ «Буханка» может оказаться неполной копией модели Suzuki Ertiga.

Южный автомобиль

Машину предлагают оснастить атмосферным двигателем рабочим объемом 1,5 литра мощностью 102 лошадиные силы. А полный привод можно было позаимствовать у Suzuki Vitara. Авторы рендеров предполагают, что адекватная цена для современной буханки могла бы составить 2 млн рублей. Однако, стоит уточнить, что показанные изображения — всего лишь вымысел и не имеют никакого отношения к реальным планам УАЗа и Suzuki.

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