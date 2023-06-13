За что можно лишиться прав при обгоне

Мы уже подробно рассказывали о правилах обгона, можно ли завершить его через сплошную и почему обгоняющему стоит быть максимально внимательным несмотря на то, что его защищают ПДД. Сегодня же мы рассмотрим еще одну ситуацию: нарушение правил обгона, за которые можно лишиться прав. Многие водители держат в уме, что нельзя совершать двойной обгон, но далеко не все учитывают еще одно важное условие. Давайте разбираться, как не лишиться прав и, что гораздо более важно, не попасть в тяжелое ДТП.

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В КАКИХ СИТУАЦИЯХ ЗАПРЕЩЕН ОБГОН?

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Не будем начинать с начала и подробно разбирать все ситуации, в которых Правила запрещают обгон: на пешеходных переходах, мостах, подъемах и так далее – этому уже был посвящен отдельный материал. Сейчас нас интересуют только те правила и запреты обгона, которые обусловлены дорожной ситуацией. Они перечислены в пунктах 11.1 и 11.2 ПДД.

Пункт 11.1 устанавливает безопасные условия для совершения обгона. Он гласит, что прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения.

транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия;

транспортное средство, движущееся впереди по той же полосе, подало сигнал поворота налево;

следующее за ним транспортное средство начало обгон;

по завершении обгона он не сможет, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу. А пункт 11.2 указывает, что водителю запрещается выполнять обгон в случаях, если:

В пункте 11.2 обратим особое внимание на первое условие запрета обгона: запрещено выполнять обгон, если впередиидущий автомобиль уже производит обгон или объезд препятствия. Что это значит?

ПОЧЕМУ ЗАПРЕЩЕН ДВОЙНОЙ ОБГОН?

Обычно этот пункт трактуют как запрет «двойного обгона». Само собой, в ПДД такого понятия нет, но под двойным обгоном подразумевают обгон автомобиля, который уже совершает обгон. То есть, ситуацию, когда обгоняющий автомобиль движется по встречной полосе, а его «третьим рядом» обгоняет другая машина. Маневр даже на словах кажется безрассудно опасным, а уж на дороге и вовсе выглядит самоубийственным. Однако даже такое нарушение ПДД на практике вполне себе встречается. Зачастую нетерпеливые водители на мощных автомобилях, раздраженные медленным обгоном впередиидущей маломощной машины, нажимают педаль в пол и обгоняют одновременно двоих – и уже обгоняемого, и самого обгоняющего.

Само собой, такое действие подпадает под нарушение пункта 11.2, который запрещает выполнять обгон, если транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия.

Чтобы снять все разночтения по этому вопросу, было выпущено Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 20 от 25.06.2019. В пункте 15 этого постановления были перечислены все случаи нарушения ПДД, связанные с выездом на встречную полосу, которые должны трактоваться по части 4 статьи 15 КоАП. Среди прочих вариантов было указано, что «не допускается обгон движущегося впереди транспортного средства, производящего обгон или объезд препятствия либо движущегося впереди по той же полосе и подавшего сигнал поворота налево, а также следующего позади транспортного средства, начавшего обгон». Формулировка вполне однозначная: Верховный суд запретил обгонять автомобиль, который уже выполняет обгон. Такой маневр, по мнению суда, нарушает пункт 11.2 ПДД и квалифицируется как выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения.

ЗАПРЕЩЕН ЛИ ОБГОН «ПАРОВОЗИКОМ»?

Кажется, что вопрос о том, как трактовать пункт 11.2, закрыт: его первый подпункт запрещает двойной обгон, и точка. Однако на самом деле – не точка, а запятая. Потому что пункт 11.2 запрещает не только двойной обгон, но и обгон «паровозиком».

Формулировка о том, что водителю запрещено выполнять обгон, если транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия, включает в себя еще один вариант. Это ситуация, когда водитель выезжает на встречную полосу вслед за автомобилем, который уже выполняет обгон, и обгоняет другую машину одновременно с ним. В отличие от двойного обгона, такие ситуации встречаются сплошь и рядом: наверняка каждый видел, как при освобождении встречной полосы медленную фуру начинают обгонять цепочкой, не дожидаясь завершения обгона впередиидущей машиной. Однако такой вариант обгона тоже запрещен.

Подтверждает этот факт судебная практика. Например, недавнее постановление Верховного суда № 19-АД23-6-К5 от 18 мая 2023 года. Согласно материалам дела, водитель, в отношении которого был составлен протокол «выполнил маневр обгона по полосе, предназначенной для встречного движения, в момент, когда движущееся впереди него по той же полосе транспортное средство совершало маневр обгона». Формулировка тоже абсолютно однозначная: никакого двойного обгона водитель не совершал, а выехал на встречную полосу в момент, когда движущийся по ней автомобиль еще не закончил выполнение обгона. И в этом случае суд тоже постановил, что «описанные выше действия образуют состав административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 12.15 КоАП». То есть, выезд на обгон «паровозиком» наказывается так же, как и двойной обгон.

С одной стороны, налицо правовая коллизия: с одной стороны, Постановление Пленума Верховного суда четко описало, что в пункте 11.2 имеется в виду двойной обгон, а с другой, тот же Верховный суд наказал водителя за обгон «паровозиком». Однако прежде чем возмущаться непоследовательности судебных решений, стоит рассмотреть ситуацию с точки зрения дорожной безопасности.

Обгон «паровозиком», несмотря на свою распространенность, остается крайне опасным маневром. Водитель, выезжающий на встречную полосу вслед за другой обгоняющей машиной, ограничен не только в обзоре, но и в действиях. Более того, своим маневром он ставит под угрозу и того, кто выполняет обгон перед ним. Ведь если впередиидущий водитель поймет, что он по каким-то причинам не успевает завершить обгон, он должен снизить скорость и вернуться в свою полосу – но из-за машины, идущей за ним по встречке в нарушение ПДД, он не может этого сделать. В свою очередь, «прицеп паровозика» намертво завязан на впередиидущей машине – если она не завершит обгон, то и он не сможет этого сделать. А если первый автомобиль успеет завершить обгон впритык, прямо перед встречным автомобилем, то у «прицепа» нет шансов для маневра: он оказывается на встречной полосе лоб в лоб со встречным автомобилем. Собственно, по этой схеме из года в год и происходят сотни тяжелых ДТП. Поэтому водителям, которые до сих пор не попадали в аварийную ситуацию, когда впередиидущая машина едва успевает завершить обгон и резко уходит в свою полосу, стоит не сетовать на «двусмысленность» ПДД, а усвоить, что обгон «паровозиком» ничуть не менее опасен, чем двойной «обгон обгоняющего».

КАКОЕ НАКАЗАНИЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ЗА НЕПРАВИЛЬНЫЙ ОБГОН?