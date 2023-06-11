VinFast представил крошечный электрический внедорожник VF3 для Вьетнама

VinFast показал ещё одну модель. На этот раз речь идёт о крошечном внедорожнике, созданном исключительно для вьетнамского рынка. 5-местный трёхдверный VF 3 имеет длину 3114 мм, что делает его всего на 64 мм оригинального классического Mini.

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VinFast пока не раскрывал всех подробностей, но сообщил, что VF 3 будет оснащен 16-дюймовыми колесами (которые должны выглядеть массивными на таком маленьком автомобиле) и благодаря им будет иметь «достаточный дорожный просвет».

VF 3 будет приводиться в движение электромотором, но мы пока не знаем его мощности, а также ёмкости аккумуляторной батареи. Единственная фраза из пресс-релиза о силовой установке звучит как «электромотор и аккумуляторная батарея предложат впечатляющий запас хода, удовлетворяя потребности ежедневного использования большинства вьетнамских водителей».

Внедорожник будет предлагаться в двух комплектациях, Eco и Plus. Цены обещают привлекательными, чтобы VF 3 стал массовым на внутреннем рынке. В пресс-релизе сообщается, что «VF 3 может стать новым «национальным транспортным средством для вьетнамского народа».