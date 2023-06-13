Оправдывает ли бензин АИ-100 свою цену

Топливо АИ-100 появилось на АЗС в России несколько лет назад. Некоторые водители используют его для повышения мощности мотора.

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Большая часть автомобилей в России оснащается моторами, которые могут работать на топливе АИ-92. Однако автомобилисты чаще заправляются бензином АИ-95. Только немногие могут позволить себе топливо АИ-98 из-за его высокой стоимости. В таких условиях к марке АИ-100 возникает много вопросов - оправдывает ли бензин свою цену?

Каждый мотор для автомобиля проектируется под топливо с определенным диапазоном октанового числа. Производитель дает рекомендации по использованию состава. Некоторые современные установки способны подстраиваться под работу с высокооктановым топливом, поэтому при переходе с 98 на 100 можно ощутить изменения в поведении транспорта.

Высокооктановый бензин не говорит о лучшем качестве. От этого не зависит и отдача мотора. Напомним, что мощность определяется углами опережения зажигания, степенью сжатия и прочими параметрами. Если двигатель изначально проектировался под топливо АИ-92 или АИ-95, никакого прироста мощности от АИ-100 не произойдет.

Единственный плюс от такого бензина для старых моторов - снижение объема отложений в камере и на клапанах. Не стоит оставлять без внимания и негативные последствия. Каталитические нейтрализаторы автомобиля могут выйти из строя при использовании неподходящего топлива. По этой причине производители транспортных средств указывают собственные рекомендации по использованию технических жидкостей.