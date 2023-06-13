Оправдывает ли бензин АИ-100 свою цену

Эксперты рассказали, как бензин АИ-100 влияет на мощность мотора
Топливо АИ-100 появилось на АЗС в России несколько лет назад. Некоторые водители используют его для повышения мощности мотора.
Большая часть автомобилей в России оснащается моторами, которые могут работать на топливе АИ-92. Однако автомобилисты чаще заправляются бензином АИ-95. Только немногие могут позволить себе топливо АИ-98 из-за его высокой стоимости. В таких условиях к марке АИ-100 возникает много вопросов - оправдывает ли бензин свою цену?
Каждый мотор для автомобиля проектируется под топливо с определенным диапазоном октанового числа. Производитель дает рекомендации по использованию состава. Некоторые современные установки способны подстраиваться под работу с высокооктановым топливом, поэтому при переходе с 98 на 100 можно ощутить изменения в поведении транспорта.
Высокооктановый бензин не говорит о лучшем качестве. От этого не зависит и отдача мотора. Напомним, что мощность определяется углами опережения зажигания, степенью сжатия и прочими параметрами. Если двигатель изначально проектировался под топливо АИ-92 или АИ-95, никакого прироста мощности от АИ-100 не произойдет.
Единственный плюс от такого бензина для старых моторов - снижение объема отложений в камере и на клапанах. Не стоит оставлять без внимания и негативные последствия. Каталитические нейтрализаторы автомобиля могут выйти из строя при использовании неподходящего топлива. По этой причине производители транспортных средств указывают собственные рекомендации по использованию технических жидкостей.
Многие автомобилисты используют топливо АИ-100 для того, чтобы прочистить моторы. Однако для эффективного результата требуется несколько заправок высокооктановым топливом.