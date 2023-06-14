Автосервисы РФ пожаловались на острую нехватку запчастей для китайских авто

Российские станции техобслуживания столкнулись с дефицитом деталей для китайских автомобилей. Эксперты заявляют, что склады с деталями для новых марок наполнены лишь на 30%.

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«Большой поток китайских автомобилей в Россию существенно усложняет задачу подготовки комплектующих. Точную цифру заполняемости складов назвать сложно, но нового „китайца“ обслужить нечем», — заявил «Известиям» член правления Союзе автосервисов Илья Плисов.

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Источник из сферы техобслуживания автомобилей рассказал изданию, что склады с деталями для китайских автомобилей заполнены на 50—60% от необходимого объема, но это касается марок, которые представлены в России давно. Новые модели машин, такие как Jetour, Dongfeng, Tank испытывают нехватку запчастей. «Наблюдаются существенные проблемы с новыми марками, которые ранее не были представлены на отечественном рынке — для них комплектующих запасено лишь 30% от нужного объема», — подытожил источник.

Еще об одной проблеме поведал директор сети сервисных центров Fit Service Алексей Рузанов. «На китайские автомобили нет нормальных каталогов, нет мануалов, точной технической информации, какая деталь стоит на том или ином автомобиле, модели, марке. Поскольку на сборочный конвейер в Китае могут поставляться не просто разные запчасти по брендам, но и просто физически разные запчасти. В итоге получается, что одна запчасть может не подходить к другой, и это нигде не указывается и не оговаривается», — посетовал Рузанов.

Одним из главных препятствий для доставки деталей является перегруженность железнодорожных путей. «На данный момент запчасти из Китая завозятся железнодорожным транспортом по Транссибу, а также через Казахстан. Однако пропускная способность этих путей при значительном увеличении объема перевозок из Китая делает доставку долгой и дорогой», — рассказал «Известиям» автоэксперт Сергей Храпач.