Как узнать, подойдет ли вам электромобиль

На дорогах все чаще можно встретить электромобили: согласно данным совместного исследования СберАвто, сервиса для покупки и продажи авто онлайн, и медиахолдинга Rambler&Co, едва ли не половина россиян, 42%, готовы рассмотреть покупку авто на аккумуляторных батареях. Однако в чей именно стиль жизни электрокар впишется лучше всего? Эксперты "СберАвто" специально для "Российской газеты" составили чек-лист, который подскажет, стоит ли автолюбителю сделать выбор в пользу нового вида мобильности.

© Евгений Биятов/РИА Новости

Вы стремитесь к рациональному расходованию средств

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Электромобили дешевле в эксплуатации, чем автомобили с бензиновым двигателем. Электричество дешевле бензина, а сами авто на батареях не требуют технических расходников, которые нужны традиционным авто - свечи, ремни. А некоторые позиции, например, тормозные колодки, изнашиваются гораздо меньше и менять их придется реже.

Можно возразить, что электромобили в целом стоят дороже авто с ДВС, однако затрата на покупку является однократной, а вот расходы на содержание регулярны и, как правило, с годами дешевле не становятся. Наличие и постепенное пополнение перечня государственных льгот для владельцев электромобилей в некоторых регионах (бесплатные парковочные места, льготные условия автострахования) подтверждает экономические преимущества покупки.

Автомобиль нужен для стандартных маршрутов и дистанций

Электромобиль - идеальный компаньон для решения ежедневных задач. Он подойдет автомобилисту, предпочитающему заранее планировать свои действия. Именно использование в рутинных целях позволяет по-максимуму оценить все преимущества электромобиля (экономичность, комфорт, экологичность и мн. др.), не сталкиваясь со сложностями в эксплуатации (ограниченный заряд батареи, слабо развитая инфраструктура для зарядки).

Комфорт - важная характеристика автомобиля

Электромобили быстро и плавно разгоняются, а в их салонах заметно тише, чем в салонах автомобилей на бензине и дизеле. Все это в совокупности дарит совершенно новый уровень комфорта для водителя и пассажиров.

Кроме того, многие крупные автопроизводители сместили фокус усилий по разработке новых авто с моделей с ДВС на модели на аккумуляторных батареях, а это значит, что в ближайшие годы передовые опции комфорта будут в первую очередь появляться на электромобилях.

У вас есть загородный дом или полноценный гараж

Несмотря на то, что в крупных городах появляется все больше зарядных станций для электромобилей, наличие личной и обособленной розетки гарантирует отсутствие переживаний о заряде батареи. По данным исследования "СберАвто" и Rambler & Co, каждого пятого россиянина беспокоит недостаточное развитие общедоступной зарядной инфраструктуры. Собственная зарядка не только сводит к нулю тревожность, но и экономит время, ведь зарядить авто можно ночью.

Вы считаете, что безопасности не бывает слишком много

Электромобили в некоторых аспектах безопаснее авто с ДВС: у них ниже риски воспламенения после попадания в аварию и в целом меньше "составных частей", которые могут выйти из строя. Благодаря тому, что центр тяжести электромобилей смещен вниз, ими легче управлять в нестандартных ситуациях, а вероятность того, что авто перевернется во время аварии, ниже.

Кроме того, ситуация в плане безопасности аналогична с ситуацией в плане комфорта: крупнейшие автопроизводители бросили силы на развитие своих электромобильных линеек, а значит, новейшие технологии в сферах снижения аварийности и травматичности появятся сначала в этих авто.

Вам небезразличен личный вклад в экологическую ситуацию

Отсутствие вредных выбросов от электромобиля позволяет сделать вклад в уменьшение степени загрязнения воздуха и смягчение последствий изменения климата. Ощутимых изменений в мире от покупки только одного электромобиля не случится, но можно стать причастным к общему движению.

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