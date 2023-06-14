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Юрист Колпаков: виновника бесконтактного ДТП можно привлечь к ответу с помощью видеозаписи

В случае, если водитель спровоцировал ДТП, но его машина не получила повреждений, он все равно привлекается к ответственности как виновник аварии. Для этого крайне важно иметь видеозапись ДТП и привлечь свидетелей. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоюрист Григорий Колпаков.

Как наказать виновника аварии, машина которого не пострадала
© Газета.Ru

«В 2017 году Верховный суд постановил, что бесконтактные провокации аварии рассматриваются как обычные ДТП со всеми вытекающими последствиями. Виновник, спровоцировавший такую аварию, или его страховая компания, обязаны возмещать ущерб. Как правило, бесконтактные ДТП доказываются только с помощью видеозаписи», — пояснил Колпаков «Газете.Ru».

Такие аварии часто происходят на загородной трассе, когда из-за водителя, экстренно завершающего обгон, следующий за ним водитель применяет экстренное торможение и вылетает с дороги, привел пример юрист.

В таком случае виновником признают водителя, подрезавшего другую машину, объяснил собеседник. Если произошла подобная авария, пострадавшему водителю в любом случае следует зафиксировать телефоны и адреса свидетелей, постараться найти видеозаписи, посоветовал юрист.

«Когда приезжает экипаж ДПС, необходимо правильно составить схему места происшествия, зафиксировать, где именно находились автомобили, и убедиться, что виновник при этом нарушал ПДД», — заключил Колпаков.

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