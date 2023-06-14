Как наказать виновника аварии, машина которого не пострадала

В случае, если водитель спровоцировал ДТП, но его машина не получила повреждений, он все равно привлекается к ответственности как виновник аварии. Для этого крайне важно иметь видеозапись ДТП и привлечь свидетелей. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоюрист Григорий Колпаков.