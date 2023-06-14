Появились первые «живые» фотографии нового Ram Rampage без камуфляжа

Новый пикап Ram Rampage для развивающихся стран сфотографировали без маскировки. Это первые «живые» снимки новинки, которые были сделаны в Бразилии. На фотографиях пикап запечатлен без камуфляжа, и, судя по черным акцентам на кузове, в объектив шпионской камеры попала версия R/T. Ее отличают затемненные блоки фар, черная глянцевая радиаторная решетка, такие же корпуса наружных зеркал и черные диски. На корме автомобиля можно заметить шильдик 4x4, указывающий на полный привод.

© Motor.ru / Ram Rampage

На официальных фотографиях модель показали в начале июня, а полноценная премьера состоится позже в этом году. Новый Rampage, название для которого позаимствовали у компактного пикапа, выпускавшегося в 1982-1984 годах, будет производится в Бразилии, а основным рынком для него станет Латинская Америка. Издание The Drive в свою очередь выяснило, что у модели есть все шансы появиться и в США, однако официального подтверждения этому со стороны концерна Stellantis, которому принадлежит Ram, пока не было.

audacepulse / Motor1.com

Ожидается, что в Бразилии Ram Rampage предложат с «турбочетверкой» объемом 2,0 литра семейства Hurricane, которая устанавливается в том числе на Jeep Wrangler. Отдача не приводится, однако известно, что на Wrangler этот агрегат развивает 272 лошадиные силы. Пару мотору составит девятидиапазонная автоматическая коробка передач, а привод будет полным, что подтверждает шильдик на двери автомобиля.