Как избежать перегрева мотора

Несмотря на сложные и эффективные системы охлаждения, риск перегреть современный двигатель высок. Эксперт поделился секретами, как уберечься от неприятностей.

Конструкция и перегрев

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Современный двигатель по определению «горячее» своих предков. Это объяснимо: поднимая рабочую температуру, увеличивают КПД агрегата. И если предшественники имели температуру примерно 80 °C, то у нынешнего поколения двигателей она превышает 100 °C. А при плохом обдуве радиаторов охлаждения (например, в пробках и езде по бездорожью) температура может подниматься даже до 125 °C.

Сверхтермостойкие материалы для производства автомобиля недоступны, поэтому очевидно, что все элементы двигателя (а также масло) работают на пределе возможностей. И даже небольшой перегрев может привести к крупному ремонту. А прозевать опасный момент ничего не стоит. Приборы на большинстве автомобилей либо показывают приблизительную температуру, либо вовсе отсутствуют.

Перегреву способствуют и находящиеся вблизи мотора каталитические нейтрализаторы и радиатор кондиционера, выделяющий тепло и ухудшающий охлаждение основного радиатора. Турбонаддув и интеркулеры также вносят свою лепту.

Почему перегревается?

Основная эксплуатационная причина – перегруз автомобиля. Кроме того, перегрев могут вызвать и тяжелые режимы движения. Например, езда по песку или грязи. При движении по горным дорогам возникает опасное сочетание: повышенная нагрузка на мотор при плохом обдуве радиатора системы охлаждения.

К перегреву может привести езда на неисправном автомобиле. Типичные примеры – недостаток охлаждающей жидкости, отказ электровентилятора системы охлаждения, применение низкооктанового топлива, низкое давление в шинах.

Поэтому особенно перед длительной поездкой обязательно проверьте работоспособность всех систем. А неисправности (даже мелкие или только намечающиеся) обязательно устраните.

Что еще проверить?

В преддверии жаркого сезона обязательно оцените состояние масла. Его лучше даже заменить. Поводов для этого довольно много.

Масло всю зиму интенсивно разбавлялось влагой из конденсата, образующего при перепаде температур.

В масло попадало топливо, поскольку при зимних пусках и прогревах двигатель работает на обогащенной смеси. Часть бензина просто не успевает сгорать.

С приходом жары лучше переходить на более вязкие масла (если это разрешено инструкцией).

В нынешней ситуации, когда многие известные бренды официально ушли с нашего рынка, есть смысл перестраховываться, заменяя масло чаще.

Вместе с маслом меняем и фильтры. Хотя бы масляный. А лучше и остальные. Салонный фильтр за зиму впитал много гадости, включая фракции дорожных реагентов. Это же касается и элемента, который фильтрует воздух для двигателя.

Комментарий специалиста

Роман Тимашов, директор по сервисному обслуживанию АВТОДОМ Алтуфьево

– Какое масло доливать?

– Если уровень упал ниже минимума, а под рукой нет того же масла, что залито в мотор, долить можно масло любого производителя с аналогичными показателями уровня качества и вязкости.