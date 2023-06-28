Lamborghini, которые мы никогда не увидим на улицах

Lamborghini – один из самых известных в мире автопроизводителей, из под крыла которого выкатывается настоящие ураганы с интересными названиями. Такие крупные и амбициозные компании всегда экспериментируют и строят много концептов, большинство из которых мы с вами никогда не увидим. За свою 60-летнюю историю Lamborghini никогда не выпускала больше трех моделей одновременно, но были моменты, когда линейка сокращалась до двух или даже до одной машины. Были проекты, которые оказались в шаге от серийного производства, но так и не получили свой шанс. Некоторые из этих проектов могли существенно изменить историю. Мы предлагаем вам вспомнить автомобили легендарного бренда, которые так и не попали в серийное производство.

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Lamborghini P140

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Lamborghini P140 — это кодовое название, данное серии прототипов автомобилей, построенных Lamborghini с 1987 года. В конце 1980-х годов Lamborghini планировала заменить стареющие модели Countach и Jalpa. В компании начали разрабатывать два кузова сразу: Р132 и Р140. Само собой - это кодовые обозначения, которые в будущем должны были смениться на громкие названия. На замену Countach строился кузов Р132, а на замену Japla – Р140.

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Работа над новыми кузовами началась при участии известного итальянского дизайнера Марчелло Гандины, который уже ранее тесно сотрудничал с концерном. Двухдверное купе P140 планировалось оснастить совершенно новым двигателем V10 объемом 4 литра, но произошло неожиданное — дизайнер не справился со своей задачей, и концепт Р140 совершенно не понравился руководству. В добавок еще и начался нефтяной кризис Персидском заливе, который привел к снижению продаж мощных спортивных автомобилей. И так как Р140 получился настолько некрасивым, что его даже не захотели дорабатывать, проект просто заморозили и убрали в полочку.

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А вот Р132 получился более приятным, и именно из него в будущем родится Lamborghini Diablo. Разумеется, изначальный вариант тоже не прошел критику и был отправлен на доработки уже штатному дизайнеру Тому Гейлу, который и превратил «Project Р132» в легендарную «Диаблу», которая и по сей день является символом мощности и злости на дорогах.

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Этот проект тоже был сложным, потому что автомобиль получился неоднозначным и его нужно было как-то выводить на обычный потребительский рынок. И если какое-то время в стенах компании ходили размышления на тему оживления проекта Р140, то после мучений с доработкой и выводом на рынок Diablo, от Р140 отказались окончательно, тем более что для нее планировался новый двигатель, который требовал дополнительного вложения денег, коих тогда было немного.

Lamborghini Cala

Сразу после выхода на рынок модели Diablo, в компании начались финансовые сложности и ее продали неким индийским инвесторам. Так как в тот момент линейка состояла из одного Diablo и уходящего с рынка внедорожника LM002, срочно требовался новый проект с минимальными усилиями. И тут вновь вспомнили о проекте Р140 и быстро взяли его в переработку. После внесения значительных изменений на свет родился Lamborghini Cala — концепт-кар, который был представлен на Женевском автосалоне в 1995 году. Машина была разработана в сотрудничестве с компанией Italdesign Giugiaro и выглядело очень стильно и современно.

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Lamborghini Cala оснастили 4-литровым V10, который развивал около 400 лошадиных сил. С этим двигателем автомобиль мог разгоняться до 100 км/ч за примерно 4 секунды. Это первый автомобиль Lamborghini с таким двигателем, который впоследствии стал стандартным для многих других моделей компании.

Экстерьер Cala выполнили в классическом стиле Lamborghini. Он имел агрессивные линии и угловатый дизайн, который стал характерным для многих моделей. В то же время внутренняя отделка была выполнена с использованием высококачественных материалов и обладала всеми удобствам, которые можно было ожидать от люксового автомобиля. В то время салон, обшитый кожей в автомобилях класса Lamborghini, выглядел как невероятная роскошь.

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Но автомобиль снова ждала неудача, и снова по причине нехватки денег. Менджмент компании пытался выкрутиться разными способами, прорабатывалась даже идея покупки двигателя 4,2 V8 от Audi, но сделка не состоялась. В итоге прототип снова не запустили в массовое производство.

Хотя Lamborghini Cala и не запустили в массовое производство, его дизайн и технические характеристики оказали влияние на последующие модели компании. В частности, они стали основой для Lamborghini Gallardo, который представили в 2003 году. По большому счету, от истоков там не осталось ничего, кроме переработанного двигателя V10 4 литра, но именно он в последствии станет базовым для многих современных моделей.

Lamborghini Estoque

Вы ошибаетесь, если считаете, что в Lamborghini всегда рисовали лишь двухдверные купе. Был один проект, который назывался Estoque: огромный четырехдверный седан, который показали в 2008 году.

Lamborghini

Этот автомобиль был невероятно красив, но немцы, которые в тот момент уже правили в компании, решили отдать предпочтение Porsche Panamera, которая, скорее всего, использует такое же шасси. Немцы известны своей любовью в подобным мутациям, благодаря которым к Audi иногда подходят запчасти от Volkswagen, Skoda или Porsche.

Lamborghini

Автомобиль современен даже по сегодняшним меркам, поэтому крайне жаль, что его задвинули и решили переформатировать в будущий Urus. В тот момент в компании посчитали, что выпуск первого седана, да еще и с мотором в переднем отсеке, может повредить имиджу компании, которая транслирует из года в год совсем иные ценности.

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Заключение