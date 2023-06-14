Две премьеры АвтоВАЗа: найдут ли покупателей новинки российского автопрома

В первый день работы Петербургского международного экономического форума АвтоВАЗ представил две новые модели – кроссовер Lada X-Сross 5 седан Lada Vesta Aura.

© Петр Ковалев/ТАСС

Первенец завода

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Итак, начну с главного. Lada X-Сross 5 будут собирать на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Это кроссовер с передним приводом класса С (по размерам он примерно как Chery Tiggo 7 PRO). X-Сross 5 стал первым автомобилем, который российский концерн запустит на своем новом заводе в Петербурге. В 2023-м компания рассчитывает собрать здесь до 10 тысяч автомобилей (но, конечно, при условии, что на них будет спрос). Причем сборка сразу стартует с конвейерной. А до конца года модельный ряд пополнят еще один кроссовер и седан.

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов не скрывал и не скрывает, что новые машины под брендом Lada будут выпускаться в партнерстве с китайскими производителями. И первенец нового завода «Лада Санкт-Петербург» Lada X-Сross 5 – это, по сути, перелицованный кроссовер FAW Bestune T77. Автомобиль, конечно, очень неплохой: он отличается спортивным дизайном, в активе – просторный салон и вместительный багажник. Кстати, модель представлена на нашем рынке и в оригинале. В зависимости от комплектации Т77 стоит от 2,169 млн до 2,432 млн руб.

Понятно, что две компании должны договориться, как развести эти модели. Либо китайский оригинал должен уйти с нашего рынка, дабы не создавать конкуренцию, либо модели будут отличаться по уровню комплектации и, соответственно, по цене. Ясно, что наша должна быть доступнее.

Максим Соколов рассказал, что вслед за крупноузловой сборкой появится и мелкоузловая. «Мы нацелены в достаточно короткие сроки достичь того же уровня локализации, что был на Nissan, – 1500 баллов, – уверен он. – А в будущем и достичь уровня самого АвтоВАЗа – 4000 баллов».

Что ж, планы очень смелые. Впрочем, работа, которую сумели провести на предприятии в Тольятти в течение последнего года, убеждает в том, что поставленные задачи там научились решать.

Уроки выживания

Без всякого сомнения, 2022 год стал для АвтоВАЗа самым тяжелым в полувековой истории предприятия. А как все хорошо начиналось… В феврале презентовали обновленную модель Lada Vesta NG, тогда же стартовало ее производство. Но из-за нехватки необходимых комплектующих на рынок тогда вышла лишь ограниченная партия (эти машины дилеры потом продавали за безумные деньги).

В марте производство остановилось. Всех моделей, на всех площадках. А затем об уходе из России объявил основной акционер – французский концерн Renault. Вместе со своими технологиями и поставщиками. Зарубежные аналитики, между прочим, в голос предвещали крах предприятия. Или как минимум полную остановку на пару лет с непонятными перспективами.

Печальные прогнозы не сбылись, и запустить одну нитку конвейера удалось уже в июне (после трех месяцев простоя). Там собирают самую успешную модель на нашем рынке – Lada Granta. Да, в упрощенном варианте (насколько это позволяет постановление правительства) – без ABS, мультимедиа, коробки-автомата, с 8-клапанным мотором 1,6 л (90 л.с.), который соответствует только нормам Евро-2… Но выпускают – шесть дней в неделю, и все автомобили находят своих покупателей! При этом недостающие опции постепенно возвращаются на конвейер – подушки безопасности, кнопка системы «ЭРА-Глонасс», кондиционер. Осенью, как обещают, вернется и система ABS.

Оснований не верить у меня нет, ведь уже в конце прошлого лета на конвейере в Тольятти снова появились два внедорожника – Lada Niva Legend и Travel. А в июне этого года стартовали продажи модели, которую давно ждали, – Lada Vesta. Причем сразу во всех вариантах (седан, универсал, кросс-версии). Да, под капотом пока только базовые моторы 1,6 л (90 или 106 л.с.) и только 5-ступенчатая механическая коробка передач, недоступны пока некоторые опции (климат-контроль и круиз-контроль, система стабилизации). Но есть ABS, светодиодная оптика «по кругу», улучшенный салон, запуск двигателя кнопкой… И есть график возвращения недостающих опций. Например, вариатор (в паре с более мощным мотором 1,8 л) появится уже в начале будущего года. А популярный универсал Lada Largus вернется на конвейер уже осенью 2023-го.

Удержать цены

Однако помимо непрерывного роста выпуска машин (и расширения их ассортимента) перед АвтоВАЗом стоит несвойственная для завода, но важнейшая задача. Как в условиях дефицита автомобилей бюджетного сегмента (а Волжский автозавод, по сути, остался единственным производителем таких машин, после того как с рынка ушли Hyundai Solaris, Kia Rio, Skoda Rapid, Volkswagen Polo и т. д.) удержать на них цены? Вроде как несколько китайских компаний пообещали седаны эконом-класса, но все равно все модели BAIC, Kaiyi или Changan оказываются на 300–500 тыс. руб. дороже (хоть и более богато укомплектованы). А в таком классе это очень большая разница.

АвтоВАЗ, похоже, всерьез решил бороться с попытками дилеров взвинтить цены на популярные модели: на днях прозвучала новость, что проводится проверка в отношении трех дилерских центров в Москве после сообщений о повышении цен на автомобили Lada Vesta NG. Отгрузка новых машин в эти центры остановлена. Причем если будет установлен факт нарушения дилерских соглашений, то к дилерам применят штрафные санкции. А возможен и разрыв соглашений. При установленных АвтоВАЗом рекомендованных ценах на Lada Vesta NG от 1,24 млн до 1,7 млн руб. они предлагали клиентам эти автомобили за 1,7–2,1 млн руб. Такой вот «бизнес по-русски».

Если АвтоВАЗ сумеет удержать цены у дилеров на свои машины в сегменте до 1,7 млн руб., спрос на новую Vesta будет очень хороший. Ведь среди покупателей не только физические лица, но и таксопарки, госучреждения, корпоративные парки, коммерческие организации.

Евгений Биятов / РИА Новости // Премиальный седан Lada Vesta Aura мог бы заинтересовать прежде всего чиновников

Своим путем

Российский автопром оказался на редкость живучим и сумел довольно быстро приспособиться к новым реалиям. Причем развитие (восстановление?) идет по двум направлениям.

Первое – продолжается выпуск уже известных моделей традиционных марок – Lada, ГАЗ, УАЗ. Второе – на существующих мощностях (или тех площадках, что остались после ушедших производителей) пытаются наладить сборку китайских моделей. Как под собственными, российскими, так и под китайскими брендами.

Вот краткая хроника событий последних месяцев. АвтоВАЗ (который совсем недавно избавился от оказавшегося под санкциями акционера – «Ростеха» и формально чист) ведет переговоры аж с тремя китайскими автопроизводителями о запуске производства автомобилей. Причем не только на своем новом заводе в Санкт-Петербурге, но также в Ижевске и Тольятти. «Мы дадим бренд Lada новым моделям, которые будем производить с нашими китайскими партнерами», – рассказал президент компании Максим Соколов. При этом, по его словам, они не собираются «пускать пыль в глаза» и открыто заявляют, что сегодня это китайский продукт. Однако с учетом возможностей АвтоВАЗа производитель будет двигаться к локализации очень быстро.

Калининградский завод «Автотор» в ближайшие месяцы планирует начать производство автомобилей еще нескольких новых (китайских, естественно) брендов. Речь идет о новых моделях не только легковых, но и коммерческих автомобилей. С начала года «Автотор» уже запустил производство автомобилей трех китайских брендов: BAIC, Kaiyi и SWM. На сегодняшний день с конвейера предприятия сходят седан Kaiyi E5, седан BAIC U5 Plus и кроссовер BAIC X35, а также три кроссовера марки SWM – SWM G01, SWM G01F и SWM G05 Pro.

До конца года модельный ряд калининградской сборки, как ожидается, увеличится с нынешних шести моделей до 14. Это будут модели разных классов – от компактных автомобилей до минивэнов. Среди новинок, в частности, уже точно значатся кроссоверы Kaiyi X3/X3 Pro и X7 Kunlun, BAIC X55 и X7, внедорожник BAIC BJ40 Plus, а также электрические седан BAIC EU5 и кроссовер SWM G03F REEV. Кроме того, на «Автоторе» приступили к реализации нескольких проектов по производству средне- и малотоннажных коммерческих автомобилей. Компания-партнер пока не называется. Всего в 2023 году планируют собрать от 70 тыс. до 100 тыс. автомобилей (в зависимости от ситуации на рынке).

На заводе «Москвич» с конца 2022-го идет сборка кроссоверов с двигателем внутреннего сгорания «Москвич-3» и электромобилей «Москвич-3е». А уже через несколько месяцев начнется выпуск седана «Москвич-6». Пока это перелицованные модели некой компании из дружественной страны (все знают и название компании, и страны, но официально их предпочитают не упоминать). В перспективе – углубленная локализация и разработка собственной линейки автомобилей. План на этот год – собрать 50 тыс. машин.

Компания «Соллерс» уже через несколько месяцев после ухода Ford организовала на своем заводе в Елабуге сборку коммерческих автомобилей под собственным брендом. Сейчас с конвейера сходят две модели – Atlant и Argo, в основе которых лежат разработки компании JAC. План на этот год – до 30 тыс. машин. С помощью китайских же партнеров планируется запустить в Елабуге и сборку дизельных двигателей, которыми будут оснащать не только коммерческие авто, но и внедорожники УАЗ. Кроме того, еще до конца лета произойдет перезапуск на бывшем заводе Mazda, и, как обещают, здесь выпустят первые автомобили под неким новым брендом. Видимо, тоже «Соллерс».

В начале июня глава Минпромторга Денис Мантуров пообещал, что Горьковский автомобильный завод уже следующим летом может приступить к выпуску неких легковых автомобилей под маркой «Волга». Вероятно, по примеру «Москвича» – с привлечением технологического партнера из дружественной страны.

Еще есть перспективные планы по поводу бывших заводов VW в Калуге и Mercedes в Подмосковье, и там тоже называют потенциальных восточных партнеров. А что, мы этой стране помогли в 50–60-е годы прошлого века организовать их автопром. Похоже, пришло время отдавать долги.

Планы на послезавтра

И самое главное. Хотелось бы понять: а найдут ли покупателей сотни тысяч автомобилей, которые (пока в перспективе) соберут на российских автозаводах?

Что интересно (и приятно): после катастрофического падения продаж в прошлом году сейчас – от месяца к месяцу – отмечается рост. Пусть не в разы, на проценты, но все-таки… И в этом году, по прогнозам экспертов, на рынке легковых автомобилей не будет традиционного летнего затишья: ежемесячно покупателей найдут порядка 80 тыс. машин. Устойчивый трафик в салонах стимулирует растущее предложение: на рынок вышли Lada Vesta NG, новые модели китайских марок, растут поставки по параллельному импорту. Кроме того, клиенты опасаются скачков курса доллара, поэтому могут принять решение превратить рубли в новые колеса. А неудовлетворенный спрос в бюджетном сегменте увеличивает интерес покупателей и к подержанным машинам.

При этом количество предложений в начале лета выросло. Кроме главной новинки – Lada Vesta NG – это новые модели от китайских производителей: Omoda S5, Changan Alsvin и Eado Plus, Tank 500, Chery Tiggo 8 Pro E+ и другие, которые уже поставляются дилерам. Ведь в начале сезона отпусков всегда наблюдается повышенный спрос на личный транспорт. Но компании из КНР еще не скоро потеснят на рынке российских производителей, несмотря на то что активно расширяют линейку новых машин.

Пока АвтоВАЗ занимает примерно треть рынка, а все вместе национальные компании – порядка 40%. Думаю, что такая картина надолго, на многие годы. Ведь на сегодняшний день АвтоВАЗ – единственный в стране производитель бюджетных машин. Они стоят от 700 тыс. руб., и тут конкурентов у отечественного производителя нет. Еще можно вспомнить программу льготного автокредитования, которая во многом писалась под АвтоВАЗ. И хотя спектр предложений расширяется, пока нет практически ни одного авто из КНР стоимостью ниже 2 млн руб.

Кстати, представители китайских автокомпаний, как правило, с осторожностью рассуждают о перспективах работы в нашей стране, объясняя это риском возможных санкций. А в неофициальных беседах охотно обсуждают новые модели для России и даже планы по открытию новых производств. Цены, как говорят топ-менеджеры крупных брендов, они снижать не собираются: в планах – завоевать клиентов не демпингом, а качеством. Однако уже сейчас в результате конкуренции между китайскими марками в России почти все готовы предложить потенциальным покупателям скидки и подарки. При том, что в нашей стране пока полноценно работают лишь три-четыре производителя из КНР. А когда их будут десятки?

Даже если бы не случились события 2022-го – с уходом традиционных партнеров, санкциями и прочими напастями, – все равно китайские компании все больше и больше расширяли бы свое присутствие на нашем автомобильном рынке. И вывод новых моделей начался не в прошлом году, а примерно с 2019-го. Просто для КНР российский рынок – один из самых важных. А теперь сложилась уникальная ситуация, когда в России у китайских автопроизводителей практически не осталось конкурентов. Чем они, безусловно, не преминут воспользоваться.

По прогнозам аналитического агентства «Автостат», в 2023 году в России будет реализовано от 780 тыс. легковых автомобилей (в базовом сценарии) до 1 млн (в оптимистичном). И да, до 50% рынка могут занять китайские компании.

«Аура» для чиновников

Кстати, а как же еще с одной новой моделью от АвтоВАЗа – премиальным седаном Lada Vesta Aura? Все, как положено в этом классе – белый кожаный салон, мультируль, 10-дюймовый сенсорный экран, дорогая мультимедиасистема и, естественно, автоматическая коробка передач, – есть. Причем, как нам объяснили, это не просто удлиненная версия Lada Vesta, но настоящий премиальный автомобиль. И, по словам Максима Соколова, стоимость новинки окажется в итоге «существенно выше» 2 млн руб.

Особый комфорт – для пассажиров на заднем сиденье, ведь этот «лимузин» на 25 см длиннее стандартной Vesta и чуть-чуть недотягивает до Mercedes-Benz C-класса.