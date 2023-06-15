Топ-5 федеральных трасс России, на которых больше всего камер
Число дорожных камер на территории России постоянно увеличивается, а их возможности растут: научились уже и ремни не пристегнутые определять, и разговоры по телефону.
Месторасположение дорожных камер не является секретом и в соответствии с указом президента Владимира Путина от 2019 года, каждый гражданин может узнать, где какая камера расположена. Помимо привычных уже приложений-навигаторов, водители могут узнавать о местах установки камер на сайте ГИБДД, где эту информацию регулярно актуализируют. Издание Autonews.ru провело анализ числа устройств фото- и видеофиксации нарушений на магистралях, ведущих из Москвы, и составило список автодорог с наибольшим числом этих устройств.
Трасса М7 «Волга»
Изучая карту ГИБДД может показаться, что расположение камер не сильно связанно с конкретными дорогами. Как будто их в целом очень много, а все остальное уже нюансы. Однако, если изучить данные внимательнее, окажется, что лидер есть, и он вполне конкретный – это трасса М-7 "Волга". По версии Autonews.ru эта дорога наиболее плотно завешена камерами, коих там установлено 269 штук
Трасса М7, которую часто называют Горьковским шоссе, одна из наиболее загруженных дорог, уходящих в восточное направление. Это не скоростная трасса, она проходит через множество населенных пунктов, а за их пределами действует обычное ограничение скорости в 90 км/ч. Поэтому большое количество камер, измеряющих скорость, совершенно не удивляет.
Трасса М-5 «Урал»
На втором месте расположилось Новорязанское шоссе, которое на самом деле называется М-5 «Урал». Свое начало дорога берет от Таганской площади в Москве и заканчивается далеко в Челябинске. По официальным данным, протяженность трассы составляет 1879 км, и на эту длину приходится 232 прибора фиксации нарушений ПДД. Если грубо разделить, то мы получим одну камеру на каждые 8 километров пути, что весьма часто. Также стоит учитывать, что плотность камер выше ближе к Москве.
Трасс М-4 «Дон»
Протяженность этой «курортной» трассы составляет 1517 километров строго на юг от Москвы. И именно на самой трассе, а не в прилегающих городах и селах, находится 199 камер, которые день и ночь следят за тем, чтобы отдыхающие граждане не нарушали ПДД. Но трасса не простая – есть платные участки, на которых камер почти нет, потому что нет и населенных пунктов. Однако расслабляться не стоит: мобильные посты ДПС никто не отменял, и поймать вас могут на раз-два.
Трасса М-2 «Крым»
Название дороги говорит само за себя – на Крым! По сути является альтернативой вышеупомянутой М-4 «Дон», но без платных участков и идет чуть северней. Протяженность дороги всего 720 километров, и на ней вам встретятся 183 камеры. Если М-4 протяженностью 1517 километров насчитает 199 камер, то здесь плотность ровно в два раза выше и в среднем одна камера будет встречаться через каждые четыре километра. Это объясняется огромным количеством населенных пунктов, в которых нарушение скоростного режима крайне опасно.
Трасса М-8 «Холмогоры»
Это та дорога, которую все в простонародье называют «Ярославкой», и которая соединяет Москву и далекий Архангельск. Здесь намечается резкий спад количества камер – всего 83 комплекса на 1271 километр. На трассе очень мало населенных пунктов, она их успешно огибает и платных участков при этом не имеет. Но не стоит забывать о передвижных комплексах и постах ДПС, на которых вас точно также могут оштрафовать или лишить прав на управление ТС.
Заключение
Правила дорожного движения нужно соблюдать всегда, даже если на трассе нет ни одной камеры, от этого зависит безопасность ваша и окружающих. Но трасс без камер не бывает, так что быстрая поездка по любой из них может создать заметную дыру в семейном бюджете.