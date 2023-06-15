Топ-5 федеральных трасс России, на которых больше всего камер

Число дорожных камер на территории России постоянно увеличивается, а их возможности растут: научились уже и ремни не пристегнутые определять, и разговоры по телефону.

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Месторасположение дорожных камер не является секретом и в соответствии с указом президента Владимира Путина от 2019 года, каждый гражданин может узнать, где какая камера расположена. Помимо привычных уже приложений-навигаторов, водители могут узнавать о местах установки камер на сайте ГИБДД, где эту информацию регулярно актуализируют. Издание Autonews.ru провело анализ числа устройств фото- и видеофиксации нарушений на магистралях, ведущих из Москвы, и составило список автодорог с наибольшим числом этих устройств.

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Трасса М7 «Волга»

Изучая карту ГИБДД может показаться, что расположение камер не сильно связанно с конкретными дорогами. Как будто их в целом очень много, а все остальное уже нюансы. Однако, если изучить данные внимательнее, окажется, что лидер есть, и он вполне конкретный – это трасса М-7 "Волга". По версии Autonews.ru эта дорога наиболее плотно завешена камерами, коих там установлено 269 штук

РИА Новости

Трасса М7, которую часто называют Горьковским шоссе, одна из наиболее загруженных дорог, уходящих в восточное направление. Это не скоростная трасса, она проходит через множество населенных пунктов, а за их пределами действует обычное ограничение скорости в 90 км/ч. Поэтому большое количество камер, измеряющих скорость, совершенно не удивляет.

Трасса М-5 «Урал»

На втором месте расположилось Новорязанское шоссе, которое на самом деле называется М-5 «Урал». Свое начало дорога берет от Таганской площади в Москве и заканчивается далеко в Челябинске. По официальным данным, протяженность трассы составляет 1879 км, и на эту длину приходится 232 прибора фиксации нарушений ПДД. Если грубо разделить, то мы получим одну камеру на каждые 8 километров пути, что весьма часто. Также стоит учитывать, что плотность камер выше ближе к Москве.

Трасс М-4 «Дон»

Протяженность этой «курортной» трассы составляет 1517 километров строго на юг от Москвы. И именно на самой трассе, а не в прилегающих городах и селах, находится 199 камер, которые день и ночь следят за тем, чтобы отдыхающие граждане не нарушали ПДД. Но трасса не простая – есть платные участки, на которых камер почти нет, потому что нет и населенных пунктов. Однако расслабляться не стоит: мобильные посты ДПС никто не отменял, и поймать вас могут на раз-два.

Трасса М-2 «Крым»

Название дороги говорит само за себя – на Крым! По сути является альтернативой вышеупомянутой М-4 «Дон», но без платных участков и идет чуть северней. Протяженность дороги всего 720 километров, и на ней вам встретятся 183 камеры. Если М-4 протяженностью 1517 километров насчитает 199 камер, то здесь плотность ровно в два раза выше и в среднем одна камера будет встречаться через каждые четыре километра. Это объясняется огромным количеством населенных пунктов, в которых нарушение скоростного режима крайне опасно.

РИА Новости

Трасса М-8 «Холмогоры»

Это та дорога, которую все в простонародье называют «Ярославкой», и которая соединяет Москву и далекий Архангельск. Здесь намечается резкий спад количества камер – всего 83 комплекса на 1271 километр. На трассе очень мало населенных пунктов, она их успешно огибает и платных участков при этом не имеет. Но не стоит забывать о передвижных комплексах и постах ДПС, на которых вас точно также могут оштрафовать или лишить прав на управление ТС.

Заключение