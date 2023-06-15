Врач рассказал, что может стать причиной паралича водителя

Постоянное использование автомобиля водителями с проблемами опорно-двигательного аппарата может закончиться частичным или полным параличом. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал врач-невролог клиники «Медси в Красногорске» Сергей Князьков.

«Долгое нахождение за рулем приводит к нарушению кровообращения позвоночника и суставов, что приводит постепенно к их воспалению. Патология оборачивается многими серьезными заболеваниями, например, остеохондрозом поясничного и шейного отделов позвоночника. Ежедневное и длительное пребывание в сидячей позе приводит к выдавливанию межпозвонковых дисков, что может спровоцировать появление грыжи и протрузии. Возможные последствия этих состояний — частичный или полный паралич тела», — сказал Сергей Князьков.

Чтобы автомобилисту избежать тяжелых последствий для здоровья, следует, минимум 30 минут в день активно двигаться. Также здоровье автолюбителя спасут перерывы в пути — раз в 2-3 часа. Лучше не просто выходить из автомобиля, а делать упражнения — наклоны тела, приседания. Также дополнительно могут помочь хорошее водительское сиденье и различные аксессуары, которые снижают нагрузку на позвоночник, посоветовал врач.