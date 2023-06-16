Iran Khodro Tara: «Персидский конь» добрался до России

На российский рынок пришли автомобили из Ирана. В автосалонах совсем скоро начнут продавать седаны Iran Khodro Tara. Дилеры уверяют, что цены будут ниже, чем на китайские машины. И Tara стала самой дешевой иномаркой на российской рынке. Корреспондент «МИР 24» Анастасия Лиходедова провела собственный тест-драйв.

«Персидский конь» добрался до России. И это не фигура речи, а дословный перевод названия машины Iran Khodro Tara, которая недавно появилась в автосалонах. Пока привезли только первую партию – это чуть больше сотни машин. Khodro Tara – по сути клон французского автомобиля Peugeot 301, который раньше продавался на российском рынке. Смотрим на машину сбоку. Иранцы переделали заднюю и переднюю части, а вот начинку и саму платформу не изменили.

Видео дня

«Данный автомобиль имеет систему курсовой устойчивости. Конечно, систему ABS. Плюс есть система контроля давления в шинах и система удержания на уклоне», – сказал старший технический эксперт Алексей Корольков.

По габаритам Tara чуть больше известных корейских Kia Rio и Hyundai Solaris. Эту машину собирают на заводе в Иране. Запчасти на 90% местные.

«Запас пространства для ног приличный. Мне с моими длинными ногами намного просторнее, чем в Kia или в Solaris. Что касается руля, то он регулируется только по высоте», – сообщила корреспондент «МИР 24» Анастасия Лиходедова.

В Tara есть электростеклоподъемники, электропривод боковых зеркал, бесключевой доступ и запуск авто с кнопки. А еще мультимедийная система с сенсорным экраном, камера заднего вида и парктроники.

«Из фишек – это наличие функции CarPlay. Выбираем коннект и видим, как моментально наш телефон подключается. Сообщения WhatsApp можно прослушивать, аудиокниги, участвовать в онлайн-конференции», – показывает Корольков.

Под капотом атмосферный не форсированный двигатель объемом 1,6 литров и мощностью 113 лошадиных сил. Но самая главное – это коробка: машина с шестиступенчатым автоматом, причем, полноценным, не вариатором.

«Производится она в Китае. Коробка собирается на большом предприятии и затем устанавливается в Иране», – объяснил автоэксперт.

Багажник открывается достаточно удобно, с ключа. Он огромный – 640 литров. Это в 1,5 раза больше, чем у того же Ford Focus. Но для закрывания багажника ручка не предусмотрена.

Машина приветливо нам помигала. Так что отправляемся в небольшое путешествие. Посмотрим, как автомобиль ведет себя в городе.

Есть электроусилитель руля, дисковые тормоза, независимая подвеска спереди, сзади торсионная балка. Машина способна разогнаться до 190 км/ч и расходует по городу в среднем 10 литров бензина на 100 км.

«Мы сейчас выехали на Третье транспортное кольцо, и здесь можно разогнать до 80 км/ч и посмотреть, как она ведет себя на скорости. Довольно плавно. Хороший быстрый разгон», – отметила Лиходедова.

В машине есть подогрев сидений (причем и передних, и задних), круиз-контроль, лимит скорости, спортивный и зимний режим езды. А еще стоят датчики дождя и света, четыре подушки безопасности, кондиционер и даже люк.

«Можно открыть его полностью, либо приоткрыть на проветривание. Педали очень чувствительные. Руль мягкий, плавный», – добавила журналистка.