Водителей предупредили об опасности тополиного пуха для автомобиля

Автомобильный эксперт Алексей Хресин в беседе с изданием iRactor рассказал, что мелкие насекомые, пыльца, а также тополиный пух могут серьезно загрязнить радиатор и повлиять на работу машины.

© соцсети

В-первую очередь, эксперт рекомендовал использовать сетки решетки радиатора, которые подходят не только для защиты от мелких камней на трассе, но и спасут от тополиного пуха, мошек и пыльцы. После окончания летнего сезона эксперт рекомендовал промыть радиатор, но делать это необходимо очень осторожно, чтобы не помять соты радиатора.