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Алексей Хресин предупредил водителей об опасности тополиного пуха для автомобиля

Автомобильный эксперт Алексей Хресин в беседе с изданием iRactor рассказал, что мелкие насекомые, пыльца, а также тополиный пух могут серьезно загрязнить радиатор и повлиять на работу машины.

Водителей предупредили об опасности тополиного пуха для автомобиля
© соцсети

В-первую очередь, эксперт рекомендовал использовать сетки решетки радиатора, которые подходят не только для защиты от мелких камней на трассе, но и спасут от тополиного пуха, мошек и пыльцы. После окончания летнего сезона эксперт рекомендовал промыть радиатор, но делать это необходимо очень осторожно, чтобы не помять соты радиатора.

Нет необходимости чистить радиатор еженедельно или ежемесячно. Оптимально чистить радиатор после окончания периода высоких загрязнений. Специалист уточнил, что радиатор нужно промывать разово, как летом, так и зимой. При этом тополиный пух несет для автомобиля наибольшую опасность из-за его возможности легко воспламеняться. Скопившийся под машиной тополиный пух может за считанные секунды распространить огонь, а технические жидкости только усугубят ситуацию.

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