Как буксировать автомобиль на автомате и механике

Буксировка автомобиля — это весьма сложная задача, которую нужно выполнять с осторожностью. Она требует внимания к деталям и строгого соблюдения определенных норм и стандартов безопасности. Мы желаем вам, чтобы ваш автомобиль никогда не ломался, но, если такое случится, лучше, чтобы вы были во всеоружии и знали, что и как нужно делать.

© 123rf.com

Подбор буксировочного троса или стяжки

Видео дня

Важно выбрать правильный трос или стяжку для буксировки. Использовать самодельные тросы нельзя — это чревато разрывом в неподходящий момент и аварией. Используйте трос, предназначенный для буксировки, и убедитесь, что его прочность соответствует весу вашего автомобиля. Также не следует использовать поврежденные или изношенные тросы – лучше купить новый.

Соединение тросом

Трос нужно прикреплять к специальным точкам для буксировки на обоих автомобилях. Не привязывайте трос к бамперу, оси или другим не предназначенным для этого элементам. В багажнике автомобиля должна быть буксировочная проушина, которая вкручивается в кузов, для чего иногда нужно снять заглушку. Это единственно правильный способ фиксации троса.

123rf.com

Знак

На буксируемом автомобиле должен быть ясно видимый знак в виде аварийного треугольника. Его можно закрепить под задним стеклом.

Правила движения

При буксировке важно помнить о некоторых особенностях движения. Буксирующий автомобиль должен двигаться плавно, без резких торможений и маневров. Буксируемый же автомобиль должен стараться двигаться строго за буксирующим, избегая боковых колебаний.

Освещение и знаки аварийной остановки

Правила требуют, чтобы во время буксировки были включены аварийные огни и ближний свет, а также дневные ходовые огни, если они имеются. В общем, нужно включить все, кроме дальнего света и противотуманок.

Скоростной режим

При буксировке действуют ограничения скорости – запрещено превышать 50 км/ч. Штраф будет от 500 рублей и выше, в зависимости от уровня превышения скорости.

Буксирующий автомобиль

Буксирующий автомобиль должен быть тяжелее буксируемого. Это обеспечит лучший контроль над процессом буксировки. Если ведущий авто будет меньшего веса и мощности, могут начаться проблемы при подъеме даже в небольшую гору, плюс на ведомый автомобиль будет действовать сила инерции ведомого автомобиля, а это очень опасно.

Дистанция

Соблюдайте безопасное расстояние между буксирующим и буксируемым автомобилями. Правила дорожного движения гласят, что расстояние между автомобилями не должно превышать 4 метра.

123rf.com

Маневрирование

Будьте осторожны при маневрировании, особенно при поворотах и остановках.

Автоматическая коробка передач

Буксировка автомобилей с автоматической коробкой передач требует особого внимания. В отличие от механической коробки передач, где можно просто воткнуть нейтраль, для АКПП есть некоторые правила. Во-первых, расстояние не должно быть большим, потому что во время буксировки все детали коробки работают в обычном режиме, но без запущенного двигателя смазка деталей не происходит: маслонасос запускается только с работающим двигателем. Это может привести к повышенному трению, перегреву деталей и выходу из строя всей коробки передач и не только, может пострадать также редуктор.

Когда нельзя буксировать

Условий, при которых буксировка запрещена – очень мало. Например, если у буксируемого автомобиля слома тормозная или рулевая система. В таком случае буксировка может завершиться ДТП из-за неуправляемости ведомого авто. Также буксировка запрещена в сильный гололёд, потому что он, по сути, также делает аварийное авто неконтролируемым.

Заключение