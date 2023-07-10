Самые дешевые автомобили в России

Авторынок лихорадит по всему миру, но в России из-за западных санкций его лихорадит особенно сильно. Купить новый автомобиль - задачка непростая и дорогая. Но что делать, если бюджет небольшой, а машина нужна? Правильно, искать недорогие новые автомобили, которые будут на гарантии и не потребуют больших вложений в ближайшие годы. Специально для вас мы составили список машин, которые можно приобрести новыми за относительно вменяемые деньги.

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Lada Granta

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Начнем список с самого популярного в России автомобиля в последние годы – «Гранта» от Автоваза. За новый автомобиль в салоне без скидок просят от 690 000 рублей, но можно еще и поторговаться. За эти деньги вы получите базовую комплектацию с двигателем 1,6 литра и мощностью 90 л.с. Автомобиль надежный, хорошо зарекомендовал себя. На текущий момент продается лишь с механической трансмиссией, но в скором времени обещают вернуть и «автомат».

Lada Vesta NG

Свежеиспеченная «Веста» вот-вот поступит во все дилерские центры России. Автомобиль задержался примерно на год из-за санкций, но в итоге практически все задуманное получилось. Просят за него от 1 239 000 рублей, но этот автомобиль на голову выше «Гранты». Lada Vesta больше, у нее в базе подушки безопасности, светодиодная оптика и многое другое - это автомобиль другого поколения, в хорошей комплектации появляется даже большой дисплей, как у иномарок.

Wikimedia Commons

Lada Niva Legend

Есть ли в России более известный автомобиль, чем «Нива»? Бессменная классика на конвейере уже много десятилетий, и спрос на нее до сих пор есть. Ее стоимость сегодня начинается от 822 000 рублей. За эти деньги вы получите полноприводный внедорожник с антикоррозийной обработкой, электростеклоподъемниками, аудиоподготовкой и двигателем 1,7 литра мощностью 83 л.с. Все это работает под управлением механической коробки передач – «автоматов» на Niva никогда не ставили. В чуть более дорогих комплектациях будут кондиционер, подогрев передних сидений и многое другое.

АвтоВаз

UAZ Patriot

Еще один легендарный автомобиль, который, к слову, все-таки изменился с 2005 года и сейчас выглядит очень даже недурно. Эта машина намного вместительнее «Нивы», но и стоит дороже – от 1 566 000 рублей. За эти деньги в комплектацию будут включены электростеклоподъемники, головной свет со светодиодами, а за доплату в 44 000 рублей вам установят кондиционер. Автомобиль славится проходимостью и выживаемостью в сложных условиях, поэтому за свои деньги у него конкурентов нет.

UAZ Hunter

А вот машина для тех, кто не любит новое и крайне консервативен. «УАЗ Хантер» производится с 2003 года, но по факту является рестайлингом советского «уазика», который делался с 1972 года. Если внимательно присмотреться, то с тех пор особо ничего и не поменялось, лишь косметические мелочи. Двигатель увеличил объем с 2,5 литра до 2,7, что дало небольшую прибавку в мощности - 112 л.с., хотя в теории есть версии этого двигателя с форсировкой до 137, но сегодня такой в продаже не встретить. Новый автомобиль у дилера можно купить за 1 405 000 рублей, что дешевле, чем «Патриот».

Уаз

LADA Largus

Еще один продукт «Автоваз», который рассчитан на перевозки крупных грузов. Для тех кто хочет повыше, есть версия Largus Cross, которая способна не только доставить ваш груз, но и сделать это по плохим дорогам. Оснащение автомобиля весьма неплохое, потому что сейчас можно найти в продаже машины, выпущенные в середине прошлого года из остатков комплектующих. Несмотря на такой большой временной зазор, на сегодняшний день есть нераспроданные остатки по цене от 1 443 000 рублей. Силовой агрегат также стандартный – 1,6 литра на 106 л.с. Но, если вам не повезет найти новый автомобиль в своем городе, можете присмотреться к слегка подержанным, потому что есть шанс найти хорошую комплектацию с мультимедиа и навигатором.

АвтоВаз

Новый «Москвич»

Перезапуск бренда состоялся сравнительно недавно и теперь нам предлагают большой китайский кроссовер JAC под названием «Москвич 3». Стоимость - около 1,8 миллиона рублей до скидок, но это машина нового поколения. Двигатель 1,5 л мощностью 150 л.с. с роботизированной коробкой передач, светодиодная оптика, куча датчиков и вспомогательных систем, люк, камера заднего вида, система бесключевого доступа и многое другое. Хотя это не отечественный автомобиль по своей сути, его стоит рассмотреть, как вариант «до 2 миллионов», потому что что-то лучше найти сложно.

Москвич

JAC J7

Если вы хотите нечто более молодежное и спортивное, стоит присмотреться к JAC J7, который является лифтбеком, и весьма симпатичным. Ценник начинается от 1 899 000 за простую комплектацию с механической коробкой передач, но есть и более дорогие. Добавив около 250 000 рублей, вы получите топовый вариант с автоматом и очень богатой комплектацией. Китайские автомобили сегодня являются хорошей вариацией, так как предлагают полный спектр защитных систем: подушки безопасности, ассистенты торможения и устойчивости и другие. Соответственно здесь будет и камера заднего вида, и боковые подушки безопасности, и кожаная отделка, и большой экран и еще куча всего, что на сегодняшний день недоступно в отечественном автопроме.

JAC

Geely Coolray

Еще один представитель китайского автопрома со стартовой ценой 1 879 990 рублей, в которые входит турбированный двигатель 1,5 литра мощностью 150 л.с. и семиступенчатым роботом. Вообще, новые Geely - это уже не те машины из фольги, как раньше, и вполне заслуживают внимания. А именно Coolray обладает очень современной внешностью и приятным салоном. Комплектация, как и во всех китайских автомобилях, очень хорошая, потому что то, что европейцы предлагали, как дополнительное оборудование за кучу денег, здесь стоит копеек. Комплектации от 2 млн вообще идут с панорамной сдвижной крышей, подсветками зоны ручек у дверей и другими вкусностями.