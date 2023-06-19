Кроссовер Jetour X90 Plus: дешевле всех, но есть и минус

В России представлен новый автомобильный бренд Jetour, который уже начал продажи своего флагманского кроссовера X90 Plus. Новинка оказалась доступнее большинства конкурентов, однако есть у нее и важный недостаток.

© Пресс-служба Jetour

Первый пошел

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На российском авторынке появилось новое имя - Jetour. Это созданный в 2018 году суббренд китайского автоконцерна Chery, ориентированный в первую очередь на молодежь. Однако в нашей стране Jetour представлен независимо от материнской компании через собственную дилерскую сеть. Уже в этом году российским покупателям будет предложено три модели: флагманский кроссовер X90 Plus, среднеразмерный Jetour Dashing и брутальный внедорожник Jetour Traveler.

Первым поступил в продажу Jetour X90 Plus, который в Китае доступен как в 5-ти, так и в 7-местном исполнении, однако до нас добрался только с двумя рядами сидений. Стоимость модели с двигателем 1.6 TGDI (190 л.с.) в комплектации Comfort составляет 3 млн 249 тыс. 900 рублей, а в комплектации Luxury - 3 млн 369 тыс. 900 рублей. Версия с 2-литровым мотором (244 л.с.) представлена комплектациями Elite и Luxury стоимостью 3 млн 569 тыс. 900 рублей и 3 млн 689 тыс. 900 рублей соответственно. Оба силовых агрегата работают в паре со 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач 7DCT c двойным сцеплением мокрого типа, привод - только передний.

Как отмечает обозреватель автомобильного портала "Дром" Сергей Арбузов, до введения антироссийских санкций в сегменте SUV доля переднеприводных кроссоверов была невелика, и многие автопроизводители вовсе не поставляли их в Россию. Поскольку у Jetour X90 Plus отсутствует полный привод, сложно говорить об устойчивых перспективах модели.

Пресс-служба Jetour

"Из всех модификаций наиболее перспективной кажется версия с 2-литровым мотором. С одной стороны, потребители успели оценить китайские надувные двигатели и понять, что они недалеко ушли от атмосферных того же объема, которые производят крупнейшие мировые компании. Так как машина выглядит большой, покупатель будет выбирать более объемистый двигатель, тем более что разница в цене невелика", - комментирует эксперт.

В свою очередь, руководитель группы развития новых брендов "АвтоСпецЦентр Внуково" Ольга Михайлова отмечает, что Jetour X90 Plus ориентирован в первую очередь на семейную аудиторию, которая предпочитает моторы объемом 2 л, поскольку такой двигатель гарантирует хорошую тягу и долговечность.

"Большая семейная машина должна иметь не только запас прочности, но и запас мощности", - говорит она.

На смену "Туарегу"

Пресс-служба Jetour

Кроссовер Jetour X90 Plus имеет следующие габариты: 4858 мм в длину, 1925 мм в ширину и 1780 мм в высоту при колесной базе 2850 мм. Таким образом, по своим размерам он сопоставим с покинувшим наш рынок Volkswagen Touareg. В автомобиле установлена независимая передняя подвеска McPherson и задняя независимая многорычажная подвеска.

В базовое оснащение Jetour X90 Plus входят полностью светодиодная оптика, 20-дюймовые литые колесные диски, кожаный салон, панорамная крыша с электроприводом, система бесключевого доступа, система кругового обзора 360 градусов, вентиляция и электрорегулировка водительского сиденья по 6 направлениям. Приборная панель оборудована двумя интегрированными экранами 12,3 дюйма и цветным сенсорным дисплеем климат-контроля 9,7 дюйма. Кроме того, специально для России во всех комплектациях предусмотрен полный "зимний пакет", который включает подогрев передних и задних сидений, рулевого колеса, лобового стекла, форсунок омывателя, заднего стекла и зеркал заднего вида.

Набор систем безопасности включает антиблокировочную тормозную систему (ABS), систему распределения тормозных усилий (EBD), систему помощи при торможении (BAS), противобуксовочную систему TCS, систему курсовой устойчивости ESC, систему помощи при старте в гору (HSA), систему помощи при спуске с горы (HDC) и др. Старшие комплектации Jetour X90 Plus получили функцию "старт-стоп", акустическую систему Sony Surround Hi-Fi 8, поясничную поддержку с электроприводом и функцию памяти водительского сиденья, пакет офлайн карт и др.

По мнению Сергея Арбузова, Jetour X90 Plus будет трудно завоевать популярность на российском рынке, поскольку в сегменте уже есть модели, которые хорошо себя зарекомендовали. Это Chery Tiggo 8 и Tiggo 8 Pro, а также Exeed TXL, который, вероятно, и станет главным ценовым конкурентом китайской новинки.