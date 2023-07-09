Что такое реверсивное движение и как не запутаться

Реверсивное движение — это специальная система управления дорожным трафиком, используемая для эффективного использования дорожного пространства, особенно в часы пик или при проведении ремонтных работ, когда часть дороги закрыта. Если просто, то эта система включает в себя специальные полосы на дорогах, направление движения по которым может меняться на противоположное. То есть, в определенное время дня, встречная полоса может стать полосой для движения в том же направлении, что и остальные полосы, увеличивая тем самым пропускную способность дороги. Главная задача реверсивной полосы – разгружать сложные направления.

Когда появились реверсивные полосы?

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Первая полоса с реверсивным движением была запущена в далеком 2012 году и первое время воспринималась водителями с высоким опасением. Мало кто знал, как ею правильно пользоваться, а отсутствие двойной сплошной линии многих расслабляло, и недобросовестные водители выскакивали на реверсивную полосу для обгона даже при запрещающем сигнале, что чревато мощными лобовыми авариями. Спустя десять лет водители стали более дисциплинированно относиться к реверсивной полосе и сегодня количество нарушений, связанных с выездом на эту полосу под запрещающий сигнал светофора, минимально.

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Как опознать реверсивную полосу?

Реверсивные полосы обозначаются специальной дорожной разметкой 1.9, которая представляет собой двойные прерывистые линии. Визуально это похоже на то, как будто одну полосу движения выделили прерывистой двойной сплошной с каждой стороны. Эта полоса может быть чуть шире стандартной, все зависит от конкретного шоссе.

Как пользоваться реверсивной полосой?

При движении по реверсивным полосам водители должны соблюдать общие правила дорожного движения. Никаких специальных требований к движению по реверсивным полосам в Правилах дорожного движения не существует. Однако водители должны быть внимательны к специальным знакам и светофорам, которые управляют движением по реверсивным полосам. Въезжать и съезжать с реверсивной полосы водители должны по общим правилам, основываясь на разметке и сигналах реверсивных светофоров. Двигаться по реверсивной полосе можно только если горит разрешающий сигнал. При запрещающем сигнале или отсутствии сигнала вовсе – двигаться строго запрещено.

Какие знаки используются для реверсивного движения?

Существуют специальные дорожные знаки, которые обозначают реверсивное движение. Знак 5.8 — это белая вертикальная двусторонняя стрелка на синем фоне, которая устанавливается на месте, где начинается реверсивная полоса. Знак 5.9 — это аналогичная стрелка, перечеркнутая красной чертой, который указывает на окончание реверсивной полосы. Еще есть знак 5.10, который выполнен такой же двусторонней стрелкой, как и знак 5.8, только повернутой на 90 градусов – он означает, что вы выезжаете на дорогу с реверсивным движением.

РИА Новости

Заключение