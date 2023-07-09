Что такое иммобилайзер и как он работает

Иммобилайзер — это электронное устройство, установленное на автомобиле, которое предотвращает запуск двигателя без присутствия соответствующего ключа или брелка. Этот ключ или брелок содержат уникальный код, который распознаётся системой, и та снимает блокировку. Если же код не распознаётся, система продолжает блокировать старт затрудняя угон автомобиля. Здесь важно знать, что иммобилайзер – это не сигнализация. Очень часто водители путают эти устройства из-за того, что они идут комплексом. Однако иммобилайзер обездвиживает автомобиль, делая угон проблематичным, а сигнализация привлекает внимание к происходящему, но никак не вмешивается в запуск двигателя. Предпочтительней иметь обе системы одновременно.

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Как работает иммобилайзер?

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Система иммобилайзера работает следующим образом. Когда ключ вставлен в замок зажигания или брелок приближается к автомобилю, система считывает код, который содержится в микрочипе ключа или брелока. Полученный от ключа код, система сравнивает с данными в своей памяти, и если происходит совпадение, система разблокирует двигатель и позволяет его запустить. Если же код не совпадает или отсутствует, двигатель остаётся заблокированным.

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Какие бывают иммобилайзеры?

Иммобилайзеры бывают разных типов, так как выпускаются уже много лет и прошли определенную эволюцию.

Иммобилайзеры с ключами

Эти системы используют ключи, которые содержат микрочип с уникальным кодом. Когда ключ вставлен в замок зажигания, система считывает код и таким образом понимает, оригинальный вставлен ключ или же это попытка угона.

Иммобилайзеры с брелками

В этих системах используются брелки, которые также содержат микрочип с уникальным кодом. Принцип действия системы точно такой же, только работает не при вставлении ключа в замок зажигания, а при нажатии кнопки.

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Бесконтактные иммобилайзеры

Это самый современный вариант иммобилайзеров. По сути, это тот же «бесключевой доступ», который сейчас устанавливают в большинство машин с завода. Эти системы используют специальную метку и беспроводные технологии для обмена кодами между автомобилем и ключом или брелоком. Эти системы автоматически распознают ключ, как только тот оказывается в зоне действия. Таким образом, чтобы открыть автомобиль и запустить двигатель ключ даже не нужно вынимать из сумки или кармана.

Какие еще бывают варианты иммобилайзеров?

Некоторые компании устанавливают иммобилайзеры, которыми можно управлять через смартфон, в который зашиты специальные данные. Но здесь есть несколько нюансов, которые делают этот способ не самым интересным: смартфон можно потерять и всегда нужен доступ к интернету. Плюс, данные проходят через специальный сервер, что также снижает уровень безопасности

Штатный иммобилайзер или от стороннего производителя?

Со штатными иммобилайзерами есть одна особенность – угонщики знают, как с ними работать, и где установлены блоки. А вот сторонний иммобилайзер, установленный в профильном сервисе, даст гораздо более высокую степень защиты.

Заключение