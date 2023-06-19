Эксперты назвали плюсы и минусы нового китайского седана Jetta VA3 за 2 млн рублей

На протяжении последних месяцев на российский авторынок активно поставляется китайский седан Jetta VA3, который является аналогом хорошо известных в стране Volkswagen Polo и Skoda Rapid, пишет издание «За рулем».

При этом цена на автомобиль варьируется в среднем от 2 миллионов рублей, и «За рулём» выделило плюсы и минусы этой модели.

Так, часть деталей кузова Jetta VA3 и Skoda Rapid взаимозаменяемы, но салон «китайца» - более прост. Для него не предусмотрены подогревы, а пластиковое рулевое колесо регулируется только по наклону, потолочные ручки и крышка бардачка не имеют мягкой отделки.

Мультимедийная система с восьмидюймовым экраном не поддерживает русский язык, имея только китайский и английский. Автоматическое окно есть только у водительского окна, и оно работает только при опускании. Центральная подлокотная консоль скрипит и шатается – у Polo такой неопределенности не наблюдалось.

В то же время уровень эргономики седана оставляет минимум вопросов. Сидеть в креслах комфортно, все кнопки и рычаги расположены интуитивно. А вот обзорность оставляет желать лучшего: боковые зеркала небольшие, и отсутствует задняя камера, пишет автор «За рулем».

Также к плюсам относится возможность поворачивать отлично и практически не нырять во время поворотов. Это обеспечивает прекрасное удержание на дороге, а рулевое управление - очень легким, способным к поворотам буквально мизинцем

А вот комфорт в автомобиле оставляет желать лучшего: подвеска жесткая, и любые неровности ощущаются. Шумоизоляция настолько слабая, что слышны все шумы шин, ветра и даже двигателя мощностью 112 лошадиных сил под нагрузкой.