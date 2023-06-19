За что оштрафуют водителя, который просто моргнул дальним светом

— На перекрестке водитель впереди стоящей машины немного задержался с началом движения. Я посигналил ему дальним светом фар. И вдруг из той машины вышел сотрудник ДПС. Он приказал мне остановиться и с «обиженным» видом выписал штраф за нарушение правил пользования фарами. Я обратился с жалобой в районный отдел ГИБДД, но, поскольку инспектор, составивший на меня протокол, был из областного центра, меня направили в областной отдел. В результате я решил, что проще заплатить штраф, чем добиваться правды. Но вопрос остался открытым: действительно ли я нарушил ПДД и правомерно ли передвижение инспектора ГИБДД на гражданском автомобиле?