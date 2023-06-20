Какие штрафы ГИБДД не стоит оплачивать сразу

Российским водителям далеко не всегда стоит оплачивать выписанные на их имя дорожные штрафы сразу. Об этом предупредил юрист Павел Уткин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

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По его словам, существует как минимум три ситуации, в которых автолюбителям стоит выждать некоторое время перед тем, как оплачивать штрафы.

Первый случай — когда штраф пришёл автовладельцу с неправильными реквизитами получателя денег. Речь идёт о ситуации, когда письма с требованием внести оплату за якобы допущенное нарушение на дороге рассылают мошенники. Они указывают в документах не счета ГИБДД, а указывают свои личные реквизиты, так что их нужно всегда проверять.

Второй случай — когда вместе со штрафом не приходит фотоподтверждение факта нарушения. Если речь идёт о превышении скорости или о непристёгнутом ремне, то это должно сопровождаться доказательством в виде фотографии. Если её нет, то такой штраф в течение нескольких дней после его получения можно оспорить онлайн в специальных сервисах ГИБДД.