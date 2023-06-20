Aston Martin отказался выпускать новые седаны

Британский автопроизводитель Aston Martin не намерен возрождать Rapide или делать какой-либо другой новый седан. Как сообщает ТАРАНТАС НЬЮС , компания строит грандиозные планы, и 4-хдверный седан в них увы не входит.

Основная причина такого решения кроется в том, что такие модели все больше отстают по популярности от кроссоверов во всех ценовых сегментах. Не так давно один из топ-менеджеров марки Алекс Лонг заявил, что Aston Martin стремится к тому, чтобы стать «самым желанным в мире ультра-роскошным британским брендом».