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Aston Martin не выпустит четырехдверный седан в ближайшем будущем из-за низкого спроса на такие машины

Британский автопроизводитель Aston Martin не намерен возрождать Rapide или делать какой-либо другой новый седан. Как сообщает ТАРАНТАС НЬЮС, компания строит грандиозные планы, и 4-хдверный седан в них увы не входит.

Aston Martin отказался выпускать новые седаны
© Aston Martin

Основная причина такого решения кроется в том, что такие модели все больше отстают по популярности от кроссоверов во всех ценовых сегментах. Не так давно один из топ-менеджеров марки Алекс Лонг заявил, что Aston Martin стремится к тому, чтобы стать «самым желанным в мире ультра-роскошным британским брендом».

В любом случае, уже точно известно, что седан Rapide не вернется в модельный ряд британского автопроизводителя. Следует отметить, что уже 27-го июня компания представит свой подробный 5-летний план развития.

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