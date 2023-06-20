Эксперты назвали мотор с рабочим ресурсом до 500 тыс. км

Эксперты рассказали, какой седан на вторичке имеет самый надежный мотор. Это «Шевроле Круз» первого поколения. Автомобиль оснащается бензиновыми моторами объемом 1,6 и 1,8 литров мощностью 109 и 141 л. с. соответственно. Оба силовых агрегата очень крепкие. При своевременном обслуживании они способны проехать до 500 тыс. км.

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у 1,6-литрового двигателя может потечь масло;

у 1,8-литрового могут возникнуть неполадки с термостатом. Недостатки у моторов тоже имеются:

Общая проблема двигателей – прокладки теплообменника.

Пару моторам Chevrolet Cruze составляет пятиступенчатая механика, которая не доставляет хлопот примерно до 200 тыс. км пробега. К этому моменту может потребоваться замена сальников приводов. 6-скоростной автомат также отличается надежностью. При грамотном обслуживании коробки владельцу не грозят большие расходы на ремонт.

Долговечностью славится и подвеска «Круза», но ресурс ее во многом зависит от состояния автодорог. Так, задние амортизаторы в среднем выдерживают более 100 тыс. км, а сайлентблоки – 200 тыс. км.