Эксперты назвали мотор с рабочим ресурсом до 500 тыс. км

Назван автомобиль, мотор которого способен проехать до 500 тыс. км
Эксперты рассказали, какой седан на вторичке имеет самый надежный мотор. Это «Шевроле Круз» первого поколения. Автомобиль оснащается бензиновыми моторами объемом 1,6 и 1,8 литров мощностью 109 и 141 л. с. соответственно. Оба силовых агрегата очень крепкие. При своевременном обслуживании они способны проехать до 500 тыс. км.
- у 1,6-литрового двигателя может потечь масло;
- у 1,8-литрового могут возникнуть неполадки с термостатом.
Общая проблема двигателей – прокладки теплообменника.
Пару моторам Chevrolet Cruze составляет пятиступенчатая механика, которая не доставляет хлопот примерно до 200 тыс. км пробега. К этому моменту может потребоваться замена сальников приводов. 6-скоростной автомат также отличается надежностью. При грамотном обслуживании коробки владельцу не грозят большие расходы на ремонт.
Долговечностью славится и подвеска «Круза», но ресурс ее во многом зависит от состояния автодорог. Так, задние амортизаторы в среднем выдерживают более 100 тыс. км, а сайлентблоки – 200 тыс. км.
Среди других преимуществ автомобиля эксперты назвали хорошую управляемость, плавность движения и доступное техобслуживание, пишет «Тарантас Ньюс».