Юрист: водителя, заплатившего на месте ДТП сбитому пешеходу, могут арестовать

В случае, если водитель задел или сбил пешехода, и они оба покинули место происшествия, то автовладельца могут позже привлечь к ответственности за оставление места ДТП. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Он подчеркнул, что даже устное мировое соглашение между пешеходом и водителем не является гарантией, что пострадавший позже не заявит в полицию.