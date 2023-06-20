Юрист: водителя, заплатившего на месте ДТП сбитому пешеходу, могут арестовать

Юрист Радько: если не вызвать ГИБДД на ДТП с пешеходом, водителя могут арестовать
В случае, если водитель задел или сбил пешехода, и они оба покинули место происшествия, то автовладельца могут позже привлечь к ответственности за оставление места ДТП. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Он подчеркнул, что даже устное мировое соглашение между пешеходом и водителем не является гарантией, что пострадавший позже не заявит в полицию.
«Негативные последствия могут возникнуть в том случае, если водитель тоже уехал с места происшествия, а пешеход потом опомнился и вернулся. Водитель может быть привлечен к ответственности за оставление места ДТП», — пояснил Радько «Газете.Ru».
За такое правонарушение статья 12.27 КоАП РФ предусматривает 1-1,5 года лишения прав или арест на 15 суток. По словам юриста, пешеход может пребывать в шоковом состоянии и не заметить травмы, а после написать заявление в полицию.
Денежная компенсация на месте аварии также не является гарантией, что пострадавший позже не заявит о наезде. Водителю в любом случае следует вызвать сотрудников ГИБДД и оформить все документы, посоветовал Радько.
«В дальнейшем, если в наезде есть вина водителя, мера его наказания будет зависеть от тяжести телесных повреждений пешехода, которые определит судмедэкспертиза», — подчеркнул он.