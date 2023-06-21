Названы все плюсы и минусы китайского кроссовера Exeed RX

Китайская марка Exeed представила в России свой новый купе-кроссовер под названием RX. Эксперты сравнили новинку с основными конкурентами, в числе которых оказались и именитые кроссоверы премиум-класса.

© Пресс-служба Exeed

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Российские дилеры Exeed начали прием предзаказов на новый купе-кроссовер RX, который станет четвертой моделью бренда в нашей стране. Официальный старт продаж новинки состоится до конца июля, тогда же будут объявлены и цены.

В Китае этот кроссовер, который является серийной версией концепта Exeed AtlantiX, представлен под названием Yaoguang, однако у нас он появится под именем RX. Автомобиль имеет следующие габариты: 4781 мм в длину, 1920 мм в ширину и 1671 мм в высоту при колесной базе 2800 мм.

Под капотом Exeed RX установлен 2-литровый двигатель мощностью 249 л.с. (385 Нм), который работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и системой полного привода. Впервые на этой модели будут доступны 7 режимов вождения, включающие в себя как традиционные Eco, Normal, Sport, так и дополнительные для специфических дорожных условий: Снег, Грязь, Песок и 4x4.

Пресс-служба Exeed

Как полагает руководитель пресс-службы ГК "Expocar" Александр Ковалев, по цене Exeed RX расположится между кроссоверами TXL и VX. Именно такой ценовой диапазон предусмотрен для этого автомобиля на рынке Китая. Таким образом, речь идет о промежутке 4,7-5,7 млн рублей. Традиционно наиболее популярной на российском авторынке становится средняя комплектация автомобиля.

По словам эксперта, основными конкурентами Exeed RX станут официально представленные в России Geely Monjaro и Changan Uni-K. С этими автомобилями он соревнуется и на рынке Китая. Основное преимущество новинки перед Monjaro и Uni-K - статус, ведь Exeed занимается реализацией премиальных автомобилей, в то время как в модельных линейках Geely и Changan есть более доступные модели. Среди минусов Exeed RX стоит выделить роботизированную коробку передач, тогда как у его конкурентов установлен гидротрансформатор.

"Если говорить о параллельном импорте, конкурентов у RX становится заметно больше. В основном это представители премиальных брендов, а именно: Mercedes-Benz GLC, BMW X3, Audi Q5, Lexus NX, Genesis GV70 и другие. В сравнении с ними преимуществом RX станет официальная гарантия, понятный сервис и стабильные поставки клиентам", - комментирует Александр Ковалев.

Пресс-служба Exeed

Торжество технологий

Внешний вид Exeed RX отличают безрамочная ромбовидная решетка радиатора, скрытые ручки дверей с электроприводом, а также динамическое освещение. Интерьер автомобиля получил 24,6-дюймовый изогнутый экран, D-образное многофункциональное рулевое колесо, электронный переключатель передач и физические кнопки с огранкой в стиле алмаза. В интерьере использованы сиденья с отделкой перфорированной кожей наппа. Аудиосистема Sony с 14 динамиками создает объемное звучание в любой точке салона.

Среди передовых технологий стоит отметить высокопроизводительный процессор Qualcomm Snapdragon 8155 и новую подвеску CDC c регулируемой жесткостью амортизаторов. Кроме того, впервые на Exeed RX появилась новая концепция переключения передач с помощью подрулевого селектора, а управление ключевыми функциями осуществляется с помощью сенсорных кнопок, расположенных на руле. Система кругового обзора реализована в формате 540°, что позволяет увидеть не только состояние среды вокруг автомобиля, но и под ним.

Пресс-служба Exeed / Первое в РФ фото "живого" Exeed RX

Как считает руководитель отдела по работе с импортерами компании "Газпромбанк Автолизинг" Александр Корнев, Exeed RX - самая современная по дизайну модель из всей линейки бренда, представленной на текущий момент в России. Если в экстерьере кроссовера есть заимствования и отсылки к конкурентам (радиаторная решетка от Omoda C5, стоп-сигналы от Changan Uni-K), то интерьер салона полностью уникальный.

"Помимо интересного дизайна к плюсам автомобиля можно отнести высокий уровень комфорта и технологичность. Еще одно преимущество с точки зрения российского покупателя - полный зимний пакет", - отмечает эксперт.