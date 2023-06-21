Новые кроссоверы до двух миллионов рублей

С официальным уходом западных автомобильных брендов, машин на рынке стало заметно меньше. Но, как показывает практика, многие машины продолжают продаваться по схеме параллельного импорта. Да, это увеличивает стоимость, но их хотя бы можно приобрести. Мы подобрали для вас список неплохих кроссоверов, которые можно купить за сумму около двух миллионов рублей.

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Renault Duster

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Помните тот самый народный кроссовер с французскими корнями? Его еще продавали за 800 тысяч рублей. Так вот, теперь его цена от 1,6 миллиона, а в хороших комплектациях вообще до 2,2 млн. За такие деньги вы получите двигатель мощностью 150 л.с., полный привод, роботизированную коробку передач и максимальную комплектацию. Нынешние продавцы активно торгуются, так что за 2 млн, скорее всего, вы сможете его купить. Дорого это или нет за Duster – решайте сами, но этот автомобиль был очень любим за свою надежность и простоту в ремонте.

Chery Tiggo 4 Pro

Китайский кроссовер, визуально напоминающий Duster, но этот уже не «пенсионерский», про него производитель говорит, что он - молодежный. Машинка симпатичная, с современным салоном, кучей опций и вся в экранах, как это сегодня модно. За простую комплектацию просят от 1,75 млн, а за топчик уже 2,2 млн рублей. Само собой, в базе будет «механика и тряпка», а в топе - кожа и 9-ступенчатая коробка. Производитель заявляет оцинкованный кузов и пять лет гарантии на основные узлы, что приятно.

Haval Jolion

Этот автомобиль издалека можно спутать с Volvo: китайский производитель явно позаимствовал элементы дизайна и форму фар и фонарей. Haval – бренд относительно старый на рынке РФ, мы с ним давно знакомы. Эта модель больше по размеру, чем предшественники из списка, и оснащена не хуже. В хорошей комплектации вы найдете и CarPlay, и систему автономной парковки, и кучу камер. А про такие вещи, как автоматическая коробка передач или автоматическое удержание в полосе, и говорить нет смысла. Автомобиль так нашпигован электронными системами и помощниками, что даже трудно себе представить, что еще в него можно воткнуть. Правда, за максимальную комплектацию просят 2,55 млн, но это без учета скидок. В прочем, до 2 млн вы тоже можете найти четыре комплектации с механикой и даже автоматом, но без полного привода - за него придется набросить сотню тысяч сверх двух миллионов.

HAVAL

Baic X35

Хотите подешевле? Тогда вам к автомобилям Baic, у которой кроссовер Х35 начинается от 1,7 млн рублей, а самая дорогая версия стоит 2,1 млн без учета скидок и спецпредложений. Самую дешевую версию покупать нет смысла из-за механической коробки передач, а вот комплектация за 1,99 млн предлагает уже и автомат, и хороший набор опций, которые лишними не бывают. Привод только передний, зато расход маленький, что для кроссовера эконом-класса важный параметр.

Baic

Livan X3 Pro

Автомобиль, который сравнивают с Lada Xray, которая была отправлена на пенсию. Небольшой кроссовер, хорошо подходящий для города. Цена начинается от 1,8 млн рублей, что вполне укладывается в нашу выборку. Машина оснащена подвеской типа McPherson и дисковыми тормозами по всем осям. Самый простой двигатель – привычные китайские полтора литра на 103 лошади в паре с вариатором. Привод только передний, но это и не удивительно за эти деньги. Даже в минимальной комплектации есть камера заднего вида, парктроники, круиз-контроль и даже люк на крыше.

www.autohome.com.cn

Kia Seltos

Не хотите китайский автомобиль? А вот вам корейский, под давно знакомым брендом KIA. Кроссовер Seltos – весьма красив и современен на дизайн, что ставит его на ступень выше того же Livan X3 Pro с более простой внешностью, несмотря на приставку «pro» в названии. Самая младшая комплектация без скидок стоит около 1,9 млн рублей, но ее, по слухам, придется подождать в очереди, или же переплатить на месте. Автомобиль оснащен полным приводом, светодиодной оптикой, большим дисплеем в салоне с навигацией, проекционным дисплеем, аудиосистемой Bose, камерами и еще кучей полезных опций. Поэтому, если вы готовы переплатить, то вам открывается огромный список опций. Кстати, самая дорогая версия стоит под 3 млн рублей, но комплектация будет не хуже, чем в Mercedes, а может и лучше местами. Но выбор комплектаций крайне велик – более 10 вариантов с шагом менее 100 000 рублей, поэтому каждый найдет себе по запросам.

Kia

Chevrolet Groove

Любите американцев? Не проблема – вот вам Chevrolet за 2 млн рублей, уже растаможенный, привезенный по параллельному импорту и совершенно новый. Автомобиль с интересным прищуром передней оптикb и с панорамной крышей сильно выбивается на дороге со своим американским крестом на решетке радиатора. Двигатель снова полтора литра и 105 л.с., есть подозрение, что этот американец родился не у себя на родине, поэтому и внешность соответствующая, и двигатель уже хорошо знакомый. Внутри есть дисплеи, но все еще можно найти много кнопок - все же не до конца ассимилировался в поднебесной, видимо. Коробка автоматическая, необходимый набор опций присутствует, так что можно брать и пользоваться.

Chevrolet

JAC JS4

Не хотите покупать отечественный "Москвич"? А как вам иностранный JAC JS4? Не смотрите на внешность, нигде вы ее не видели, в отличие от "Москвича" - это настоящий зарубежный автомобиль, собранный по оригинальным лекалам. В базе предлагается двигатель объемом 1,5 литра и 136 л.с., которые, в принципе, довезут вас туда, куда нужно. Комплектация адекватная: камеры, подушки, дисковые тормоза, сенсорные экраны и все такое подобное, что есть в других китайских автомобилях.

JAC

FAW Besturn X40

Еще один представитель китайских автомобилей, но уже с двигателем 1,6 литра! Стоимость в среднем от 1,6 миллиона, и за эти деньги у вас будет только мешалка и минимальная комплектация. Если же вы хотите что-то более солидное и с автоматом – придется доплатить до более укомплектованных вариантов около 300 – 400 тысяч рублей, там уже будет все по красоте: с камерами, экранами и панорамами.

Changan CS75

Если готовы сдать прошлый автомобиль в trade-in и взять кредит, то за 1,9 млн вам продадут Changan CS75. Это уже большой автомобиль, который чуть интересней всех предыдущих кроссоверов. Здесь вам предлагают полный привод, двигатель 1,8 литра на 150 л.с., автоматическую коробку передач и солидный набор опций, вроде камер, подогревов, подушек и электроники. В этом авто даже есть полноразмерное запасное колесо, что сегодня редкость.

Changan

Заключение