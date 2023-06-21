Тест драйв OMODA С5 AWD

OMODA C5: очередной бестселлер из Поднебесной. Экспедиция в Карелию, вечерний променад в центре Санкт-Петербурга или романтический пикник на берегу Финского залива?

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Как говорится: «Не важно куда, главное – с кем!». Нельзя не согласиться! Но, как опытный авто путешественник, я бы еще добавил – на чём. Чтобы комфортно, практично и при этом, с огоньком.

Интересно, что ещё буквально 10 лет назад, никто массово всерьез не воспринимал китайский автопром. Прошло время, и китайские авто стали захватывать мировые автомобильные рынки. Причем многим может показаться, что такое положение дел обстоит исключительно в России. На деле же, лидирующие европейские, американские и корейские авто производители сегодня массово обеспокоены активным и агрессивным захватом доли этого рынка.

Сегодня нашим героем будет средне-размерный городской кроссовер OMODA С5. Этот автомобиль является одним из самых ярких представителей на автомобильном рынке в нашей стране и всё чаще и чаще вы можете встретить его на дорогах.

Многие спросят: «Что же это за бренд такой новый, Oмода?». Бренд действительно новый. А сам производитель себя уже пару лет как хорошо зарекомендовал, и имя его CHERY. В Китае долго думали и решили, что в России не хватает современного и молодёжного авто бренда. Так и появился отдельный бренд от Chery: Omoda.

В Китае долго думали и решили, что в России не хватает современного и молодёжного авто бренда

Причём родоначальником бренда был именно наш сегодняшний герой, так как в Китае этот авто называется Chery Omoda C5. У нас же преобразовался в отдельный бренд Omoda, имеющий на сегодня в своем ряду всего 2 модели: cедан S5 и кроссовер С5.

Первое на что обращаешь внимание – это яркий и очень современный дизайн. Внимание на дороге вам обеспечено. Даже проездив на разных модификациях этого кроссовера порядка 4-х месяцев, я все равно каждый раз с восторгом встречаю этот кроссовер на дорогах.

Несмотря на то, что в дизайне автомобиля встречаются черты LEXUS RX и RANGE ROVER VELAR, дизайн в конечном счёте получился законченный и самодостаточный.

Что касается внутреннего убранства, тут тоже всё очень достойно и выверено. Эргономика и дизайн уже не отдают Китаем. Салон яркий, практичный и эргономически по-немецки выверен. Да, при росте под 2 метра мне откровенно говоря в нем тесновато. Но я ездил на этом авто дважды в трёхдневные экспедиции в Карелию зимой и летом, и не устал. Спина на пятую сотню км не говорила «ой». То есть да, хочется места побольше, но сказать что прям жуть как тесно, будет не справедливо. Просто важно учитывать, что это именно среднеразмерный городской кроссовер.

Хотя, если взять версию AWD на полном приводе, автомобиль показал себя вне дорог очень хорошо. Двигатель, коробка и система полного привода при первых трудностях не отказываются работать, как некоторые по истине городские кроссоверы. Особенно хорошо система полного привода работает в одном из шести режимов вождения OFF-ROAD, позволяя выкарабкиваться из казалось бы безвыходных ситуаций.

Многие покупатели будут задавать вопрос: передний привод или полный? Сразу скажу, тут всё зависит от ваших целей, задач и региона проживания. Конечно, полный привод всегда лучше. Но не многим он нужен и порой переплачивать особого смысла нет. Тут еще в защиту переднего привода скажу, что этот авто идёт с вариатором, и с ним ездовой комфорт выше, нежели с иногда встречающимися дёрганьями роботизированной коробки на версии с полным приводом.

Да, есть ещё разница в подвеске: на переднем приводе задняя подвеска стоит полузависимая, а на полном приводе полностью независимая, Но я ездил на обоих версиях, и особой разницы в поведении авто не заметил: оба достаточно комфортны и предсказуемы.

К плюсам же полного привода можно отнести то, что тут стоит иной двигатель: 1.6 литра 150 лошадиных сил против 1.5 литра 147 лошадиных сил на переднем приводе. Вроде бы не большая разница, но за счет разных коробок переключения передач полный привод набирает первую сотню за 8,6 секунд, передний за 9,9 секунд.

В полной мере авто раскрывает весь свой потенциал в максимальной комплектации вне зависимости от типа привода. Тут тебе и благородные коричневые ковшеобразные передние сиденья, и полностью цифровая приборная панель, и двойные шумопоглащающие стёкла, и вентиляция передних кресел, и обогрев всех кресел, и люк, и электрообогрев лобового стекла, и полный набор дорожных ассистентов, включающий в себя автоторможение, удержание в полосе и прочее. Опций масса, и самое главное, всё это ещё и хорошо сделано/собрано. Этот набор опций можно встретить и во многих других китайских авто, но не везде они так грамотно скомпонованы и настроены.

Из минусов, а они есть везде, я бы выделил не самую сильную шумоизоляцию и чуть простоватые отделочные материалы. Тут многовато жесткого пластика. С другой стороны, это не премиум бренд, так что это нормально.

Ну, и самое главное: сколько же стоит этот футуристичный автомобиль?

Если взять сухие цифры, то ситуация следующая: цены без учета скидок импортера стартуют от 2 429 900 за передний привод в самой базовой комплектации до 3 129 900 рублей за полный привод и самую богатую комплектацию. По факту же официальные цены с учетом всех скидок импортера (трейд ин + кредит) составляют от 2 014 900 до 2 689 900 рублей соответственно.

Сейчас положение дел таково, что дилеры буквально борются за каждого клиента. Цены по факту чаще всего ещё ниже. Либо дилер делает очень щедрые подарки в виде защитных плёнок, бесплатного ТО, резины и прочего, либо сильно перебивает цену конкурентов. Так что мой личный совет: соберетесь покупать Омоду, не поленитесь получить предложение по покупке от нескольких дилеров. Разница в цене в зависимости от дилера может вас очень сильно удивить. И не пугайтесь сдавать свой авто в трейд-ин дилеру, часто предложенная стоимость практически не отличается от рыночной, но сильно экономит вам время.