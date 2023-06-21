Новый кроссовер Haval Xiaolong Max можно купить в России. Но неофициально

На Auto.ru появилось объявление о продаже Haval Xiaolong Max, модели, которая официально в России не представлена и которая только в мае появилась на китайском рынке. Продавец готов привезти кроссовер под заказ за 3,8 миллиона рублей: во столько он оценил автомобиль в золотистом цвете, с гибридной силовой установкой и в максимальной комплектации.

На фотографиях в объявлении запечатлен Haval Xiaolong Max — «старшая» модель в семействе Xiaolong. При этом в названии указан обычный Xiaolong без приставки Max. Он компактнее и доступен в двух версиях с батареей разной емкости (9,4 и 19,3 киловатт-часа). Однако, по всей видимости, речь все же идет о Max-варианте.

Haval

Haval

Haval

Из описания следует, что экземпляр, доступный для заказа, был произведен в мае 2023 года, у него полный привод и 1,5-литровый бензиновый двигатель в составе 279-сильной гибридной установки (в объявлении — 252 силы). Он оснащен никель-марганец-кобальтовой батареей (NMC) емкостью 19,3 киловатт-часа, одного заряда которой хватает на 105 километров. Заявленный расход топлива — 5,3 литра на 100 километров.

В Китае Xiaolong Max стоит 59,8-179,8 тысячи юаней (1,82-2,0 миллиона рублей). Ранее сообщалось, что и Xiaolong Max, и обычный Xiaolong подтверждены для рынка Казахстана — там обе модели появятся в 2024 году.