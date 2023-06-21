Эксперт: дополнительная шумоизоляция погубит автомобиль

Установка дополнительной шумоизоляции чревата неприятными последствиями для автомобиля. О ее минусах изданию «Автоньюс» рассказал директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов.

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Эксперт пояснил, что материалы, используемые для изоляции шума, прибавляют машине примерно 50 кг лишнего веса. Неравномерное его распределение по кузову увеличивает расход топлива, а также ухудшает управляемость и маневренность авто.

Кроме того, лишний вес увеличивает тормозной путь и негативно сказывается на работе отдельных кузовных элементов. К примеру, шумоизоляция багажника может ухудшить работу автоматики и привести к сбоям при его открытии и закрытии с кнопки. Утяжелившиеся двери начнут постепенно провисать, пострадают автозамок и петли.

При монтаже шумоизоляции необходим почти полный разбор салона машины, а в случае шумоизоляции моторного щита для достижения максимальной тишины – и передней панели, в том числе электроники. Такое вмешательство может привести к неполадкам с бортовым компьютером, мультимедийной системой, кондиционером и другим электронным оборудованием.