Эксперт: дополнительная шумоизоляция погубит автомобиль

Дополнительная шумоизоляция погубит автомобиль
Установка дополнительной шумоизоляции чревата неприятными последствиями для автомобиля. О ее минусах изданию «Автоньюс» рассказал директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов.
Эксперт пояснил, что материалы, используемые для изоляции шума, прибавляют машине примерно 50 кг лишнего веса. Неравномерное его распределение по кузову увеличивает расход топлива, а также ухудшает управляемость и маневренность авто.
Кроме того, лишний вес увеличивает тормозной путь и негативно сказывается на работе отдельных кузовных элементов. К примеру, шумоизоляция багажника может ухудшить работу автоматики и привести к сбоям при его открытии и закрытии с кнопки. Утяжелившиеся двери начнут постепенно провисать, пострадают автозамок и петли.
При монтаже шумоизоляции необходим почти полный разбор салона машины, а в случае шумоизоляции моторного щита для достижения максимальной тишины – и передней панели, в том числе электроники. Такое вмешательство может привести к неполадкам с бортовым компьютером, мультимедийной системой, кондиционером и другим электронным оборудованием.
Некачественная установка и неправильно подобранные материалы для шумоизоляции могут стать источником других неприятностей. Так, если не оставить предусмотренные автопроизводителем дренажные отверстия на кузовных элементах, возникнет высокая вероятность появления коррозии. На ранней стадии выявить проблему сложно, так как придется демонтировать все слои шумоизоляции.