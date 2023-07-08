Что такое сход-развал, зачем он нужен и что с ним делать

Сход-развал – это термин, который обычно используется в автосервисах для описания процедуры выставления угла наклона колес (схождение) и угла поворота колеса (развал). Схождение определяет расположение колес автомобиля в горизонтальной плоскости, а развал – в вертикальной. Когда параметр «схождение» настроен верно – колеса стоят строго параллельно друг другу. Развал — это угол между вертикальной осью автомобиля и осью колеса, если смотреть спереди или сзади автомобиля. Развал может быть положительным (верх колеса отклонен от центра автомобиля), отрицательным (верх колеса направлен к центру автомобиля) или нулевым (колеса вертикальны). Этот параметр строго зависит от автомобиля и требований к его поведению. Развал влияет на устойчивость автомобиля на дороге и износ шин. Таким образом, это хоть и одна процедура, но каждое слово отвечает за свои параметры.

Почему важно, чтобы сход-развал был корректным

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Правильная настройка схода-развала имеет огромное значение для безопасности и экономичности эксплуатации автомобиля. Если углы установки колес неправильные, то это может привести к неравномерному износу шин. Наверняка вы слышали выражение «резину подъедает». Вот, чтобы вашу резину ничего не подъедало, развал должен быть настроен верно.

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Схождение отвечает за корректное управление автомобилем. Если какое-то колесо смотрит в сторону, то именно туда и будет уводить машину при езде по прямой. Нужно ли говорить, что это не просто усложняет управление, приводит к дополнительному износу резины и увеличивает расход топлива, а еще и грозит ДТП?

Из-за чего может нарушиться точность сход-развала?

Чаще всего это происходит из-за попадания в ям и переезда препятствий. Точность сход-развала – это точность выставления рычагов в подвеске посредством затяжки специальных болтов. При ударах, иногда даже незначительных, именно подвеска забирает на себя всю энергию, которая может сдвинуть положение рычагов. Поэтому раз в сезон рекомендуется обращаться за выставлением этого параметра, и редко когда кому говорят, что корректировки не требуется.

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Признаки того, что сход-развал требует регулировки

Есть несколько признаков, по которым можно определить, что сход-развал требует регулировки. Одним из самых очевидных является неравномерный износ шин. Если вы заметили, что шины изнашиваются с одной стороны быстрее, чем с другой, это говорит о том, что пора на станцию технического обслуживания. Другим признаком может быть то, что автомобиль "выбивает" из рук, то есть при отпускании руля машина начинает двигаться в сторону, чего не должно быть при условии прямой дороги без ям и наклонов. Ну и простой визуальный осмотр никуда не делся. Отойдите подальше от автомобиля сзади и спереди и посмотрите, не стоят ли колеса «домиком»: этого быть не должно.

Совет

Прежде чем ехать на сход-развал, попробуйте проверить давление в шинах, оно тоже может давать схожие эффекты, вроде увода автомобиля в сторону и подъедания резины.

Как выставить сход-развал?

К сожалению, эту процедуру самостоятельно не осуществить. Необходимо отвезти машину в специализированный сервис, в котором есть необходимое оборудование. Регулировка сход-развала включает в себя еще выставление рулевой колонки и даже дефектовку и диагностику подвески, потому что иногда сход-развал не выставляется из-за поломки. Здесь нужен толковый специалист, который знает, что и зачем он делает с помощью специального оборудования, которое в гараж просто не поместится.

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Заключение