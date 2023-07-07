Почему у японских авто зеркала стояли на капоте

Зеркала на крыльях автомобиля, называемые "Фендамиры", имеют долгую историю корнями уходящую в Японию. Они были распространены на автомобилях до 50-х годов прошлого столетия, где использовались как основные зеркала заднего вида. Даже сейчас на американских грузовиках и гоночных автомобилях зеркала иногда устанавливаются ближе к фарам для улучшения обзора. Но тогда это был японский культ, который захватил на какое-то время весь мир.

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В Японии, где несколько крупнейших автопроизводителей конкурировали между собой, производители зеркал не могли удовлетворить растущий спрос, потому что эти зеркала являлись обязательными до 1983 года. Проблема заключалась в том, что зеркало должно было быть частью крыла, элегантно в него вписываться. Но это требовало больших затрат и сложного производства, поэтому большинство марок крепило зеркала на дополнительные крепления, что-то из серии «и так сойдет». На редких машинах это было элегантным интегрированным на этапе проектировки решением.

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В чем особенность зеркал на крыле?

В Японии всегда были узкие улочки с очень плотным трафиком, который включает в себя огромное количество велосипедистов и скутеристов. Особенность зеркал на крыльях в том, что они не выпирают за габариты кузова. Благодаря этому толпы проносящихся рядом велосипедистов практически не имеют шанса зацепить эти зеркала и снести их. Плюс к этому улучшается обзорность, что также помогает в плотном трафике.

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В чем проблема?

А проблема не только в том, что они дорогие, если делать все по уму на этапе планировки, но еще и в том, что весь остальной мир потихоньку отказывался от зеркал на крыльях и переносил их на двери. В итоге приходилось делать два варианта зеркал для каждой модели, потому что на внутреннем рынке одни правила, а на мировом, уже другие. Как можно догадаться, это делало производство еще дороже, и уже на такой мелочи, как зеркала, производители теряли много денег и имели проблемы на каждом этапе: от разработки двух вариантов, до логистики, запчастей и последующего обслуживания.

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Что в итоге?