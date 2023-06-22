Что означает ребрендинг Volkswagen Group Rus

Сообщение об открытии дилерского центра Honda в Петербурге и ребрендинге российского подразделения Volkswagen многие автолюбители и СМИ интерпретировали совсем не так, как было нужно, и никаких официальных поставок авто этих марок в Россию не планируется. А что же все-таки будет?

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Два несостоявшихся камбэка за день, или Как правильно читать новости. В среду было опубликовано сразу два сообщения, касающихся судьбы российского авторынка. Сначала некоторые СМИ написали об официальном возвращении в Россию бренда Honda, затем в Volkswagen Group Rus заявили о том, что компания продолжит работу в России после ребрендинга. Но оба этих сообщения означают совсем не то, о чем многие сразу подумали.

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Honda. Что случилось? В Петербурге открылся новый дилерский центр бренда. И некоторые СМИ написали о том, что Honda официально возвращается в Россию. Одни со ссылкой на пресс-релиз компании «Звезда Невы», которая на своем сайте сама называет себя официальным дилером. Другие — на то, что поставки японских машин наладила компания «Мотор-плейс», которая выполняет функцию «официального субдистрибьютора». Позднее уже непосредственно компания Honda заявила, что она не возобновляла поставки автомобилей в Россию. Продажи осуществляет частный импортер, заявили представители японского автопроизводителя.

По словам экспертов, может быть, этот импортер договорился с японцами напрямую (но этого они никогда не признают), но, скорее всего, речь идет о поставках через китайского посредника. Важно то, что продающие Honda в России компании обещают на эти машины гарантию. Как она будет работать и будет ли — покажет время. Тут важнее другое. Цены.

Сейчас у российских продавцов Honda выставлено восемь моделей. Седаны Civic и Accord, кроссоверы CR-V и даже минивэн Odyssey. Это, кстати, даже больше, чем было у официальной Honda до ее ухода из России (а компания сделала это еще до 2022 года по чисто по экономическим причинам). Так вот, за Civic дилеры просят примерно 4 миллиона рублей. А CR-V предлагают по цене от 4,3 миллиона до 5,7 миллиона.

За такие деньги Honda могут купить только ее истинные фанаты, коих в стране не так много, ну или поклонники Toyota, которые принципиально не рассматривают «китайцев». А зря, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков :

«За 3,5 миллиона рублей, уж не говоря о 4 и 5 миллионах рублей, можно купить очень приличные китайские машины. Они не будут ехать именно по управляемости, по чувству автомобиля, по драйву так, как едут автомобили Honda, и это понятно. Но по многим вещам «китайцы», вполне возможно, даже Honda сейчас уже превосходят. По вот тем вещам, которые может оценить каждый. По этим экранам. По камерам кругового обзора. По каким-то штучкам-дрючкам, которые расположены по салону, в том числе по дизайну».

К названиям Chery, Geely, Haval и Exeed мы уже более или менее привыкли и уже часто встречаем эти машины на дорогах вместе с JАС-«Москвичом». Но в потоке теперь начинают мелькать и Omoda, и Hongqi, и Tank, и Changan, и другие китайцы. Однако их все еще не так много, как хотелось бы.

До того, чтобы китайские автопроизводители начали конкурировать друг с другом на российском рынке и снижать цены, еще далековато, отмечает автоэксперт Артем Бобцов :

«Конкуренция между ними уже сейчас проявляется в сегменте кроссоверов ценой от 3 до 4 миллионов рублей. Вот там, по сути, уже работают четыре китайских производителя, а будет еще больше, поэтому пока рынок насыщается, конкуренции нет, но она совершенно точно проявится. И тогда, может быть, нас будет ждать не то чтобы прямо снижение цен, но, по крайней мере, наличие каких-то спецпредложений, выгодных кредитов, выгодных страховок и чего-то подобного. Но пока на сегодняшний день конкуренции недостаточно, поэтому цены остаются у всех стабильно высокими, и никто пока снижать не собирается».

Но мы ждем. В обозримом будущем какой-то из этих производителей должен занять мощности калужского Volkswagen. Точнее, бывшего Volkswagen. Теперь уже точно. В Volkswagen Group Rus в среду заявили, что группа продолжит работу в России, но уже под именем АГР. Но это не говорит о том, что в стране возобновится производство немецких машин.

Это значит ровно противоположное, объясняет владелец проекта «Автомаркетолог», экс-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров Олег Мосеев :

«Ребрендинг — очевидная причина, та же, что и была у «Автодома» с Mercedes. Использовать товарный знак они не могут, потому что не передавали права на использование товарного знака. Соответственно, как и «Автодом» переименовывал Mercedes-Benz Rus, так «Авилон» в лице дочерней компании будет переименовывать Volkswagen Group Rus. Ну и это, соответственно, является лишним подтверждением того, что на этом заводе будет организовываться производство других автомобилей».