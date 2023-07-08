Эпоха о которой никто не знал: электромобили прошлого века

Переход с бензиновых автомобилей на электрокары стал самым значимым событием в индустрии за всю историю. Всего за два десятилетия электромобили превратились из диковинной игрушки в желанный аксессуар, и спрос на них не падает. Это стало возможным благодаря новым типам аккумуляторов и огромному спонсированию со стороны правительств разных стран. Можно предположить, что эпоха электрокаров началась лишь в 2010-х годах, и компания Tesla первая в мире все это придумала. Но если копнуть глубже, мы узнаем, что первые электромобили выпускали более ста лет назад. Это были совсем другие машины, с другими технологиями, но они тоже ездили на электричестве.

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Electrobat

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"Электробат" начался как проект инженеров Генри Морриса и Педро Салома в 1894 году. Они построили автомобиль всего за два месяца, используя модифицированный корабельный двигатель, работающий от свинцово-кислотных аккумуляторов. Разумеется, он был тяжелым, медленным и большим. Тем не менее, первоначальные испытания показали, что у «Электробата» хороший потенциал, и он может перемещаться на расстояние до 100 км.

Вскоре после этого Моррис и Салом представили обновленный дизайн, назвав его «Электробат 2». Новый автомобиль весил вдвое меньше, и ему уже нашлось применение в качестве такси в Нью-Йорке.

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Ограниченный радиус поездок первого электрокара был его самым большим недостатком. Решили это методом, который в последствии предлагал и Илон Маск – простая замена аккумулятора, вместо его полной зарядки. Только у Маска идея застопорилась, а у двух ученых прошло все быстро, и вскоре таксисты просто заезжали в центральное депо, чтобы заменить аккумулятор на новый. Это практически сняло ограничения на ежедневную работу автомобиля и позволило ему ездить по городу весь день. Каждый раз, когда у машины заканчивался заряд, водитель просто возвращался в центральное депо для замены аккумулятора.

Пару лет спустя молодая автомобильная компания была выкуплена Уильямом Уитни, известным инвестором из Нью-Йорка, и он значительно расширил фирму, создав аналогичные сети электрических такси в городах США и за рубежом. К великому сожалению, дело так и не пошло, потому что на подходе были уже автомобили с новыми бензиновыми двигателями, которые резко перетянули одеяло на себя. В итоге компания окончательно закрылась.

Egger-Lohner C.2 Phaeton (Porsche P1)

Еще одна увлекательная история про всемирно известную компанию Porsche, первый автомобиль которой был электрокаром. Официальное название сразу даже выговорить не сможешь — Egger-Lohner C.2 Phaeton. Однако позже Фердинанд Порше сменил название на Р1, что явно проще.

Отдача двигателя составляла всего три лошадиные силы, сегодня такое даже в голове не укладывается. Позже появился турбо-режим, который выдавал пять лошадиных сил. И вот с этой электрической пятеркой машина разгонялась примерно до 37 км/ч, что, кстати, не так уж плохо для того времени.

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Этот автомобиль в такси не засветился, потому что сразу был нацелен на соревнования. В 1899 года в Берлине на международной автосалоне Р1 даже смог выиграть одну гонку, показав себя как надежный и мощный аппарат. Сегодня авто хранится в музее Porsche, где на него может посмотреть любой желающий.

Baker Imperial Runabout

Автомобильная компания Baker Motor Vehicle Company была основана также в далеком 1899 году и сразу представила свою первую модель под названием Imperial Runabout. Это был первый доступный электромобиль в Америке, который вызывал интерес у знаменитостей того времени. Говорят, такой автомобиль был у Томаса Эдисона и самой первой леди Хелен Тафт.

Скриншот/YouTube Donut

Основатель компании Уолтер Бейкер очень хотел показать какое-нибудь достижение на своем изобретении и много раз пытался установить рекорд по скорости на земле. Но ни одна из его попыток не увенчалась успехом, а в 1902 году во время очередного такого заезда погибли два зрителя. В итоге Бейкера арестовали за непредумышленное убийство, и компания на время заморозила работу.

Через некоторое время обвинения были сняты, и компания продолжила работу. Был большой план по завоеванию рынка и постройки целой инфраструктуры для зарядки аккумуляторов. Но все это попало на время появления новых типов автомобилей с двигателями на газу и бензине. В 1915 году компания закрылась и навсегда ушла в историю.

Le Jamais Contente

К концу 1890-х годов вся автомобильная индустрия во Франции соревновалась у кого быстрее автомобиль. Этот «челлендж» запустил автомобильный журнал в 1898 году, когда начал замеры скорости и поиск самого быстрого авто. В эту гонку включились сразу все концерны, чуть позже еще и мировые, и начали придумывать, как же обогнать соперников. Как вы догадались, самые продвинутые автомобили того времени ездили на электричестве, и рекорды тоже ставились именно на нем.

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В соревнование включился бельгийский автоконструктор Камилл Дженатзи, который в итоге и построил машину под названием Le Jamais Contente. Конструктор изобрел автомобиль, который визуально напоминал патрон — он был сверхобтекаемый и из металлического сплава. В нем было два электродвигателя общей мощностью 68 л.с. В итоге бельгиец смог развить скорость 105 км/ч и победил всех участников из Франции. Также этот автомобиль первым в истории преодолел отметку в 100 км/ч.

Milburn Electric Light Brougham

Компания Milburn Wagon начала производить электрокары в далеком 1915 году. Дело быстро развивалось, и за первый год получилось продать около 1000 автомобилей, что по тем временам просто огромная цифра. При этом продажи росли, и уже за второй год было продано более 1500 электрокаров. После такого успеха компания принимает решение расширить гамму кузовов, чтобы угодить максимальному количеству потенциальных покупателей и привлечь новую аудиторию.

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Самой успешной моделью была Electric Light Brougham, которая отличалась малым весом и невысокой ценой. Первое время это помогало бороться даже с бензиновыми автомобилями, которые начали захватывать рынок. Всего компания продала около 4000 экземпляров электрокаров, и это очень крутой результат. Автомобиль нравился покупателям еще и тем, что он мог проехать около 200 километров при дополнительном аккумуляторе, который можно было штатно установить. Именно это сочетание низкой стоимости и большого «радиуса действия» позволяло до последнего бороться с автомобилями на ДВС. В итоге компания была выкуплена гигантом General Motors, и с тех пор там собирает автомобили Buick.

Заключение