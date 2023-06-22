Почему перегревается двигатель – 10 типичных летних причин

Системы охлаждения современных автомобилей четко и стабильно поддерживают рабочую температуру мотора. Но порой и они дают сбой. Иногда из-за конструктивных особенностей автомобиля, а чаще из-за нашей невнимательности.

1. Мало антифриза

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Раньше в системы охлаждения двигателей до 100 л.с. заливали около 10 л антифриза. Сегодня моторы вдвое большей мощности (в том числе и турбо) охлаждаются 6 литрами жидкости. И для них более критично, если уровень жидкости ниже нормы.

Поэтому нужно регулярно контролировать уровень охлаждающей жидкости (если нет датчика). В автомобилях с пробкой на радиаторах нужно проверять, чтобы они были заполнены под самое горлышко (на холодном незапущенном моторе).

Причиной может быть постепенное выпаривание воды из антифриза, утечки в соединениях шлангов, микротрещины радиатора охлаждения или отопителя и даже элементов двигателя.

Проверять уровень при наличии пробки радиатора нужно именно отвернув ее. На автомобилях с пробкой на расширительном бачке количество антифриза можно контролировать через полупрозрачную стенку.

2. Неисправен водяной насос

Иногда крыльчатка на валу начинает проворачиваться, и циркуляция антифриза прекращается.

Другая частая неисправность насоса – поломка пластмассовых лопастей крыльчатки. А металлические лопасти может разрушить ржавчина, если залить поддельный антифриз без ингибиторов коррозии.

Поглядывайте, не подтекает ли сальник насоса. Это еще одна причина, почему уровень жидкости в расширительном бачке может падать.

3. Ремень проскальзывает

У большинства двигателей с ременным приводом ГРМ насос системы охлаждения приводит в движение зубчатый ремень. На всех «цепных» моторах насос вращает поликлиновой ремень. Его обрыв или слабое натяжение ремня приводит к остановке насоса и мгновенному перегреву двигателя.

У некоторых моторов используется несколько ремней привода вспомогательных агрегатов. При обрыве одного часто его ошметки выводят из строя и остальные.

4. Термостат подвисает

Термостат - это клапан, который при достижении двигателем рабочей температуры открывается и начинает перепускать антифриз в радиатор. Случается, что он заклинивает, перестает открываться. Тогда двигатель закипит даже в холодную погоду.

Иногда клапан «закисает» в промежуточном положении – тогда мотор может перегреваться только в жестких режимах. Например, при жаре и в затяжных пробках. Но ждать, когда это произойдет, не стоит – неисправный термостат лучше побыстрее заменить.

Термостат в таком состоянии не способен поддерживать правильный температурный режим.

5. Негерметична пробка радиатора (расширительного бачка)

Система охлаждения современных автомобилей герметична. При нагреве давление в ней возрастает. А клапан, расположенный в пробке радиатора или расширительного бачка, поддерживает его в пределах 0,8-1,6 бара.

Такое давление предотвращает кавитацию крыльчатки насоса и повышает температуру кипения антифриза. Если пробка радиатора (расширительного бачка) закрыта неплотно или потеряла герметичность, двигатель закипит в жару уже при небольшой нагрузке.

6. Забита система охлаждения

Если автолюбитель вовремя не меняет антифириз, или заливает не рекомендованный производителем состав, или доливает в систему воду с примесями, в жидкости накапливаются продукты коррозии.

Они забивают каналы радиатора, циркуляция жидкости нарушается, двигатель начинает перегреваться.

Засориться система может, если активно пользоваться средствами для остановки течей. Трещина или дырка в патрубке, возможно, и затянется. Но и каналы радиатора окажутся забиты.

7. Грязный радиатор

Радиатор системы охлаждения забивается не только изнутри, но и снаружи. Любимое место скопления грязи – между радиаторами двигателя и кондиционера. Образовавшаяся «прокладка» по структуре напоминает войлок, пропитанный жидкой глиной, пролетевшей сквозь соты. Такое плотное загрязнение надежно перекрывает путь воздушному потоку.

Раз в два-три года (в зависимости от состояния) обязательно очищайте радиаторы от грязи. Причем делать это следует не на обычной автомойке, а в сервисных мастерских по обслуживанию кондиционеров.

Лучший способ почистить радиатор – снять его с автомобиля. Заодно можно промыть систему водой и заменить охлаждающую жидкость.

8. Не работает электровентилятор или вискомуфта

При движении автомобиля с большой скоростью воздушный поток прекрасно продувает «сэндвич» из радиаторов кондиционера и охлаждения двигателя (а иногда еще радиаторов АКП и интеркулера).

Но как только машина попадает в пробку, обдув радиатора существенно ухудшается. Тогда воздух через радиаторы начинают прогонять электровентилятор или крыльчатка, приводимая ремнями от шкива коленчатого вала.

Если неисправны электровентиляторы или цепи их включения (предохранители и реле), мотор быстро перегреется. Привод крыльчатки у современных автомобилей осуществляется через вискомуфту, подключающую вентилятор при повышении температуры. Она редко, но все же выходит из строя – и тогда крыльчатка перестает вращаться.

9. Неправильный бензин

Если залить бензин с низким октановым числом, система управления двигателем, ориентируясь на датчик детонации, выставит максимально позднее зажигание. При этом топливная смесь догорает уже при рабочем ходе во всем объеме цилиндра. Из-за этого стенки цилиндров интенсивнее нагреваются и возникает перегрев мотора.

10. Защиты двигателя и радиаторов

Многие владельцы кроссоверов и легковушек защищают моторный отсек щитом снизу и устанавливают за решеткой радиатора частые сеточки от камней и мух.