История логотипа: как менялся шильдик Ford

Компания Ford обладает одним из самых узнаваемых в мире логотипов, наравне с Coca-Cola и McDonalds. Это один из самых старых автомобильных концернов в мире, который существует уже более ста лет. Вы издалека узнаете синий овал, в который вписано название бренда, но был ли он таковым всегда? Давайте вместе изучим историю эволюции логотипа Ford.

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1903 – 1907

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Первый логотип никак не соотносится с тем, что мы видим сегодня — сложное черно-белое изображение с узорами, внутри которых написано «Ford Motor Co.». Соотнести его с тем, что мы видим сегодня просто невозможно. Это совершенно другая форма, другой стиль и другая цветовая база. Собственно, и время тогда было другое, поэтому, если вы посмотрите на первые версии логотипов других старых автомобильных брендов, вы тоже сильно удивитесь.

Ford

1907 – 1909

Первая версия продержалась всего четыре года, после чего была значительно упрощена и приближена к тому, что есть сегодня. Все узоры и листья просто исчезли, а на их месте появились овалоподобные линии, между которыми была спрятана основная информация, которую компания хотела донести до своих клиентов посредством логотипа. Он сообщал, что все автомобили Ford качественные и экономичные, а также получают гарантию сроком 12 месяцев. Логотип использовал черный, белый и серые цвета. Но эта версия тоже долго не продержалась, и через два года ее заменили.

Ford

1909 – 1911

Впервые логотип поменялся на одно слово – Ford. Оно было написано в рукописно стиле и имитировало почерк основателя компании.

Ford

1911 – 1912

Еще одна версия появилась в 1911 году, когда слово Ford вписали в двойной овал, в котором также указывалось, что это знаменитые автомобили. Казалось бы, с этого момента логотип должен был лишь немного меняться, потому что он уже крайне похож на то, что есть сегодня, но не тут-то было.

Ford

1912 – 1927

Кому-то в компании не сиделось на мест, и в 1912 году появилась новая версия, которая вообще не была похожа на предыдущие. Это был треугольник с крыльями, внутри которого крпсовалась надпись Ford и фраза «универсальный автомобиль». Логотип очень похож на шеврон какого-нибудь воздушного флота и был выкрашен с синий цвет.

Ford

1927 – 1957

Предыдущая версия просуществовала очень долго по меркам компании – 15 лет. Но в 1927 гуда выходит первый Ford Model A, и руководство компании требует ребрендинга, чтобы показать покупателям новый стиль. В этот момент рождается логотип, который очень похож на современный, но выполнен он был в черно-белой цветовой гамме. Это был простой овал со словом Ford внутри него. Но в 1930 году логотип решили раскрасить и снова вернулись к синему цвету с небольшой рамкой. Этот логотип и различные его версии с косметическими изменениями для разных моделей, вроде измененных хвостиков у слов, просуществовал целых 30 лет.

Ford

1957 – 1976

В компании снова кому-то стало скучно, и с 1957 года Ford экспериментирует с тремя логотипами сразу, которые между собой очень похожи, но нарисованы в немного разном стиле. Один логотип был овальным, а другие - сплющено-овальными. Решение странное, потому что компания переживала не лучший период, и игра с логотипами стабильности бренду явно не добавляла. Однако, этот период длился целых 19 лет, в которые Ford игрался с тремя логотипами, периодически заменяя их друг другом.

Ford

Ford

Ford

1976 – 2003

В 1976 году появился логотип, который практически дожил до наших дней – до 2003 года. Это большой овал синего цвета с серебристыми контурами. Это первая попытка трехмерного изображения и слова Ford внутри. Тогда же появился градиент, делающий нижнюю часть более темной.

Ford

2003 – наше время

В 2003 году появляется актуальная версия, которая отличается от предшественника более голубым, нежели синим оттенком, отсутствием заигрываний с 3D и исчезнувшей толстой рамкой вокруг овала. Этот логотип создали в честь столетия компании, поэтому он очень похож на старую версию от 1965 года.

Ford