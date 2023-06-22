Что делать с автомобилем после аварии

После ДТП каждому владельцу приходится делать выбор - продавать транспорт или ремонтировать. При принятии решения стоит обратить внимание на ряд факторов.

Повреждения автомобиля после ДТП могут отличаться, а значит и влиять на принятие решения. Так, если у машины некритичные дефекты в виде небольших царапин и вмятин, можно заняться ремонтом. Такие повреждения не оказывают влияние на управляемость транспорта и безопасность его эксплуатации.

Если у автомобиля пострадал силовой каркас, крыша и элементы подвески, восстановить его будет сложнее. Эксперты скептически настроены к идеям о ремонте таких машин. Только из-за сработавших подушек безопасности и повреждения передней панели придется отдать не менее 100 000 рублей.

Самый серьезный тип повреждений называется “тотал”. После аварии такие автомобили возможно будут выглядеть частично целыми внешне, но активная и пассивная системы безопасности полностью выведены из строя. Подобные повреждения делают поведение транспорта непредсказуемым. Специалисты не рекомендуют проводить ремонт в таком случае, так как потребуются большие затраты.

Даже если после ДТП дефекты транспорта кажутся незначительными, следует провести диагностику. Она покажет отсутствие или наличие скрытых повреждений. Если в процессе подготовки к ремонту не возникает проблем с приобретением оригинальных запчастей, можно проводить работы.