Для чего нужны красные кнопки в BMW М-серии?

У большинства современных автомобилей есть различные режимы езды, чтобы водитель мог выбрать тот, который подходит под конкретную ситуацию. Иногда это просто "спорт" и "комфорт", а иногда туда добавляется "эко" и даже режимы для трансмиссии. Современные автомобили - это такие металлические организмы, которые можно неплохо запрограммировать под свои требования. Но есть одна компания, которая называется BMW, так вот она оснащает некоторые свои машины красными кнопками М1 и М2, для чего они нужны?

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Давайте начнем с простого. Кнопки М1 и М2 - это специализированные клавиши, которые можно найти только в автомобилях BMW серии M. В обычных гражданских "баварах" таких кнопок никогда не было и, скорее всего, не будет. Это отличительная особенность именно М-серии. Кнопки служат для персонализации и быстрого доступа к настройкам вождения.

BMW

В автомобилях серии M есть огромная вариативная система, которая позволяет водителям настраивать любые параметры, включая характеристики двигателя, подвески, рулевого управления и систему управления стабилизацией в соответствии со своими требованиями. Это позволяет водителям настроить свой автомобиль для оптимальной производительности в различных условиях вождения.

Самый частый способ использования кнопок - это настройка двух гоночных режимов с разным объемом вмешательств электроники. На кнопку М1 часто вешают спортивный, но городской режим на "похулиганить". Обычно он включает в себя "спорт"- настройки двигателя, повышенное давление в коробке и зажатые амортизаторы, чтобы машина сгруппировалась. А на М2 забрасывают самый злой вариант, в котором частично или полностью отключают стабилизацию и курсовую устойчивость. Такой вариант в городе использовать можно, но не нужно, потому что он для гоночной трассы или соревнований. В городе максимальная мощность без электронного поводка может привести к большому ДТП.

Если же у вас нет потребности в злом режиме, то можно сделать "комфортный" для повседнева, и "гоночный" для развлечения. "Комфортный" тоже нужно настраивать, потому что тот, что есть в автомобиле по умолчанию, может оказаться слишком мягким и это неудивительно, потому что он "для всех". А так как автомобили BMW созданы для удовольствия и предлагают огромный список настраиваемых параметров, то грех этим не воспользоваться.