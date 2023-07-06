Автомобильные презентации, которые пошли наперекосяк

На презентациях новых автомобилей, чего только не случается. Мы расскажем вам про несколько наиболее занятных курьезов с таких мероприятий.

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Tesla Cybertruck

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Презентация электрического пикапа Tesla прошла 21 ноября 2019 года и стала интересным событием в истории автомобильной промышленности. Однако вместо того, чтобы заложить основы будущего успеха Tesla, презентация стала публичной неудачей из-за ошибки с "небьющимися" стеклами.

Во время презентации Илон Маск решил продемонстрировать прочность Cybertruck, заявив, что его стекла устойчивы к ударам. Он попросил своего главного дизайнера Францу фон Хольцхаузену бросить металлический шар в окно машины. Однако, вместо того чтобы отразить удар, как это было запланировано, стекло сильно разбилось.

Tesla

Илон Маск был шокирован, а в зале раздался смех. Он попытался пошутить сказав: "Есть место для улучшения". Они продолжили демонстрацию, бросив шар в другое окно, которое также разбилось. Этот эпизод мгновенно стал вирусным в Интернете на какое-то время.

Следующий день на фондовом рынке был ожидаемо неприятным для Tesla. Когда рынки открылись, акции компании упали на 6%, что привело к потере 720 миллионов долларов Илоном Маском. Позже Илон объяснил, что стекло сломалось из-за предыдущего теста, в котором они били по автомобилю кувалдой. Это, по его словам, слегка повредило основу стекла, что сделало его более уязвимым для тяжелого металлического шара. Также это не помешало получить много заказов на будущий автомобиль.

Volvo S60

В 2010 году компания Volvo провела мероприятие, чтобы продемонстрировать новую систему автоматического торможения в модели Volvo s60. Это было широко освещено в СМИ и ожидалось, что автомобиль успешно выполнит задачу. Однако во время испытаний Volvo, двигавшийся со скоростью более 35 километров в час, на глазах у кучи репортеров с камерами, врезался в заднюю часть демонстрационного грузовика, который был припаркован перед ним как то самое препятствие, перед которым нужно было элегантно остановиться.

Volvo

Также была еще одна история с этим же автомобилем, который снова почему-то не захотел останавливаться, только уже перед манекеном. По какой-то причине снова не сработала автоматика, и, если бы вместо манекена был пешеход, была бы трагедия.

BMW

В 2015 году глава BMW Харальд Крюгер упал во время презентации на автошоу во Франкфурте в Германии. Когда Крюгер начал свою презентацию, его голос вдруг замялся, сам он резко пошатнулся и упал на пол. Три человека бросились к нему, помогли подняться и проводили потрясенного руководителя со сцены.

В ответ на это событие BMW заявила в своем ответе прессе: "На пресс-конференции BMW Group председатель правления BMW Group Харальд Крюгер испытал головокружение. В результате пресс-конференция была отменена, чтобы Крюгера могли осмотреть врачи. Здоровье г-на Крюгера стабильно, и он хорошо восстанавливается".

Сообщалось также, что у Крюгера был напряженный график и еще до конференции он чувствовал себя уставшим, но отменять презентацию не решился.

UAZ Patriot

В 2016 году произошёл забавный инцидент, связанный с генералом Александром Шевченко и автомобилем UAZ Patriot. Президент России Владимир Путин пытался открыть дверь нового автомобиля, на показ которого приехал, но столкнулся с трудностями – дверь не поддавалась. Генерал Шевченко решил прийти на помощь и вступил в дело, но в результате просто одним движением оторвал ручку автомобиля и срочно выбросил ее в салон через открытое окно. Все посмеялись, и инцидент был замят.

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Lada Granta

В мае 2011 года, во время официальной презентации нового седана Lada Granta произошла непредсказуемая ситуация. Президент Владимир Путин лично посетил презентацию новой модели Lada с целью одобрить модель и поддержать запуск. С первого контакта начались сложности - багажник «гранты» не хотел открываться. Позже его смогли открыть сотрудники компании. Но на этом приключения не закончились, потому что позже отказался заводиться двигатель. При следующих попытках двигатель завелся и мероприятие продолжилось.

Заключение