Автоюрист дал советы по защите автомобиля от угона

Автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с «Лентой.ру» дал советы по защите автомобиля от угона. В частности, он рекомендовал ставить машину сразу и на автономное, и на механическое противоугонное устройства.

«Это значит, что с обычной рядовой пищалкой нужно ставить еще и блокиратор на коробку передач», — сказал Славнов.

По его словам, данная мера является основной при желании защитить свой автомобиль от угона, поскольку позволит значительно обезопасить машину.