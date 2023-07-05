Чем опасны неправильно накаченные колеса

Давление в шинах - критически важный фактор, влияющий на безопасность пассажиров и управляемость автомобиля. Повышенное или пониженное давление в шинах может привести к серьезным последствиям.

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Сниженное давление в шинах

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Шины изнашиваются быстрее, особенно по бокам. Это приводит к их преждевременной замене, что грозит дополнительными затратами.

Недостаточное давление повышает сопротивление и приводит к увеличению расхода топлива. Автомобиль не только медленнее разгоняется, но и быстрее останавливается.

Слишком низкое давление в шинах может привести к перегреву и, в итоге, к проколу или разрыву. Это особенно опасно при высоких скоростях, поскольку может привести к серьезному дорожно-транспортному происшествию.

Снижение остроты рулевого управления при резких поворотах, что грозит потерей управления.

Разбортировка колеса в повороте из-за бокового смещения резины.

При снижении давления в одном колесе автомобиль начинает тянуть сторону.

Резина будет плохо отрабатывать воду: появится эффект аквапланирования с потерей управления. Шины с недостаточным давлением могут значительно ухудшить управляемость автомобиля. В результате повышается вероятность потери контроля над автомобилем, особенно при выполнении резких маневров или в сложных погодных условиях. Вот основные опасности при спущенных колесах.

Завышенное давление в шинах

Повышенное давление в шинах также может привести к серьезным проблемам. Вот некоторые из них.

Шины становятся жесткими и плохо реагируют на неровности дороги. Это особенно опасно при гололёде, когда важно максимальное сцепление с поверхностью асфальта.

Когда давление в шинах слишком велико, средняя часть шины изнашивается быстрее, чем боковые стороны. Это приводит к неравномерному износу и уменьшает срок службы шин.

При слишком высоком давлении шина может взорваться, особенно при ударе об острый предмет или простой бордюр. Взрыв шины может привести к потере контроля над автомобилем и серьезному ДТП.

Шины с высоким давлением ухудшают плавность хода автомобиля, делая поездку менее комфортной для водителя и пассажиров.

Как определить правильное давление в шинах

Оптимальное давление в шинах определяется производителем и может отличаться для разных моделей. Оно зависит от многих факторов, таких как вес автомобиля, режим скорости, количество пассажиров (полная или частичная нагрузка) и загрузка багажного отсека.

Сведения о рекомендуемом давлении в шинах можно найти в руководстве пользователя или на специальных табличках/наклейках внутри автомобиля. Они могут быть расположены в следующих местах:

на столбе водительской двери или пороге,

на дверце бардачка,

с внутренней стороны крышки бака для топлива,

на двери багажника.

Рекомендации

Если вы не знаете, какое именно необходимо давление, накачивать можно на глаз - это лучше, чем ехать на спущенном колесе. Для безопасного передвижения резина должна полностью «подняться» и не продавливаться. Среднее давление в современных автомобилях болтается в районе от 2,3 до 2,7 атмосфер, поэтому можете накачивать просто 2,5. Также можно узнать, какое давление в других колесах и накачать до такого же уровня.

Заключение