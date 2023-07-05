Чем опасны неправильно накаченные колеса

Почему корректное давление в шинах так важно
Давление в шинах - критически важный фактор, влияющий на безопасность пассажиров и управляемость автомобиля. Повышенное или пониженное давление в шинах может привести к серьезным последствиям.
Сниженное давление в шинах
- Шины изнашиваются быстрее, особенно по бокам. Это приводит к их преждевременной замене, что грозит дополнительными затратами.
- Недостаточное давление повышает сопротивление и приводит к увеличению расхода топлива. Автомобиль не только медленнее разгоняется, но и быстрее останавливается.
- Слишком низкое давление в шинах может привести к перегреву и, в итоге, к проколу или разрыву. Это особенно опасно при высоких скоростях, поскольку может привести к серьезному дорожно-транспортному происшествию.
- Снижение остроты рулевого управления при резких поворотах, что грозит потерей управления.
- Разбортировка колеса в повороте из-за бокового смещения резины.
- При снижении давления в одном колесе автомобиль начинает тянуть сторону.
- Резина будет плохо отрабатывать воду: появится эффект аквапланирования с потерей управления.
Завышенное давление в шинах
Повышенное давление в шинах также может привести к серьезным проблемам. Вот некоторые из них.
- Шины становятся жесткими и плохо реагируют на неровности дороги. Это особенно опасно при гололёде, когда важно максимальное сцепление с поверхностью асфальта.
- Когда давление в шинах слишком велико, средняя часть шины изнашивается быстрее, чем боковые стороны. Это приводит к неравномерному износу и уменьшает срок службы шин.
- При слишком высоком давлении шина может взорваться, особенно при ударе об острый предмет или простой бордюр. Взрыв шины может привести к потере контроля над автомобилем и серьезному ДТП.
- Шины с высоким давлением ухудшают плавность хода автомобиля, делая поездку менее комфортной для водителя и пассажиров.
Как определить правильное давление в шинах
Оптимальное давление в шинах определяется производителем и может отличаться для разных моделей. Оно зависит от многих факторов, таких как вес автомобиля, режим скорости, количество пассажиров (полная или частичная нагрузка) и загрузка багажного отсека.
Сведения о рекомендуемом давлении в шинах можно найти в руководстве пользователя или на специальных табличках/наклейках внутри автомобиля. Они могут быть расположены в следующих местах:
- на столбе водительской двери или пороге,
- на дверце бардачка,
- с внутренней стороны крышки бака для топлива,
- на двери багажника.
Рекомендации
Если вы не знаете, какое именно необходимо давление, накачивать можно на глаз - это лучше, чем ехать на спущенном колесе. Для безопасного передвижения резина должна полностью «подняться» и не продавливаться. Среднее давление в современных автомобилях болтается в районе от 2,3 до 2,7 атмосфер, поэтому можете накачивать просто 2,5. Также можно узнать, какое давление в других колесах и накачать до такого же уровня.
Заключение
Правильное давление в шинах обеспечивает максимальную безопасность и эффективность работы автомобиля. Необходимо регулярно проверять давление в шинах, особенно при изменении погодных условий, так как температура может влиять на давление в шинах. Рекомендуем купить хотя бы самый простой манометр и положить его в багажник.