В Германии заметили сильно замаскированный электрокар Hyundai Ioniq 7

В Германии засветилась сильно замаскированная тестовая модель, которая выглядела большой и мощной. Трехрядная модель станет родственной моделью уже представленного Kia EV9 и грядущего Genesis GV90.

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У концепта была массивная колесная база в 3,2 метра, поэтому серийная модель могла оказаться немного больше, чем EV9. Напомним, что версия Kia имеет расстояние между осями 3,1 метра и общую длину 5,01 метра. Огромный размер задних дверей указывает на то, что мы имеем дело с просторным трехрядным внедорожником с достаточным пространством для ног задних пассажиров.

Сзади у большого автомобиля есть вертикальные задние фонари. Задняя часть создает впечатление более традиционного стиля по сравнению с огромной стеклянной задней дверью концепта, окруженной пиксельными огнями.

Глядя на боковой профиль, трудно не заметить массивную пластиковую облицовку вокруг колесных арок, выступающие указатели поворота в корпусах зеркал и аэродинамические панели на колесах. Как и ожидалось, Hyundai Ioniq 7 получит дверные ручки, которые остаются на одном уровне с кузовом, а также низкопрофильные рейлинги на крыше и плавно наклонную линию крыши с отдельной зоной остекления для пассажиров второго и третьего ряда.

Что касается технических характеристик, обратите внимание на Kia EV9. Последний получает полноценную обработку GT с большей мощностью, чем EV9 GT-Line с 379 л.с. и 700 Нм. Следовательно, ему потребуется менее пяти секунд, чтобы разогнаться до 100 км/ч с места. Hyundai Ioniq 7 должен иметь в основном те же показатели, и он также, вероятно, предложит версию начального уровня с задним приводом и мощностью 215 л.с.

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