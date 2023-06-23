Советские армейские Уралы в Польше модернизируют деталями от немецких MAN

Признаемся честно: этот грузовик с надписью URAL сначала вызвал у меня некоторое недоумение. Были версии, что перед нами какая-то новая модель Урала или же европейский бренд, не имеющий к нашему заводу из Миасса совершенно никакого отношения.

© Carakoom

Действительно оказалась ещё любопытнее. Перед нами проект по модернизации старых советских армейских грузовиков Урал-375 от польской компании Motodemont.

Видео дня

«От оригинального грузовика осталось то, что надежно и очень хорошо работает в условиях пересеченной местности, т.е. вся ходовая часть, рама, ведущие мосты, раздаточная коробка», — сообщается на официальном сайте компании.

Но все остальные компоненты были модернизированы или заменены на детали от немецких грузовиков MAN.

Под кабиной вы не найдёте старого советского мотора: его место занял дизель MAN с турбонаддувом и интеркуллером, развивающий мощность 280 лошадиных сил и удовлетворяющий экологическим нормам Euro 3. С ним в паре работает 6-ступенчатая коробка передач Eaton или ZF.

Кабину позаимствовали у грузовика MAN L2000. Причём если грузовик оранжевого цвета получил собственное оформление передней части со стальным бампером и россыпью круглых фар, то другие экземпляры гораздо сильнее напоминают обычные L2000, отличаясь лишь оформление передней пластиковой маски.

Раздаточная коробка — двухступенчатая, с механическим и электропневматическим управлением, с постоянным трехосным приводом, с блокировкой межосевого дифференциала. Скорее всего это всё та же советская раздатка, но адаптированная под новую коробку передач.

Те детали, которые не стали менять, были восстановлены и модернизированы.

На сайте подробно описан весь процесс модификации, но вот что они делают вкратце: снимают всю ржавчину с рамы и покрывают её грунтом и лаком, проводят капитальный ремонт рессор и карданных валов, устанавливают новые элементы тормозной системы, а также топливную систему от MAN, включая топливные баки.

Говорят, что можно выбрать как короткую дневную, так и удлинённую кабину со спальным отсеком от L2000. Внутри будет пневмосистема, радио, подогрев зеркал заднего вида, кожаный руль и даже кондиционер.