Трещи асфальт! Самые тяжелые автомобили в истории

Говорят, в Дубае есть тренд на «все самое большое в мире». И это правда: в городе много построек с приставкой «самое». Но раньше ситуация была иной, и в Америке, например, очень любили большие и тяжелые автомобили. Да, честно говоря, и сегодня любят, стоит вспомнить огромные пикапы, в которых можно перевести семью и всю квартиру. И вот среди списков самых тяжелых автомобилей именно американские занимают большую часть. Мы постарались разбавить список европейцами, но от двух американских машин отказываться все же не стали из-за их эксклюзивности.

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Mercedes-Maybach 62

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Вы тоже думали, что на вершине списка будет большой джип, типа «эскалейда»? Вот и мы так думали. Но среди обычных не грузовых автомобилей, самым тяжелым является именно классический «Майбах 62» 2002 года. Его вес в минимальной комплектации с топовым двигателем объемом 6 литров, составляет 2805 кг. Таким образом, если его полностью нафаршировать креслами, музыкой и прочими опциями, цифра может приблизиться к 3 тоннам. А со стороны и не скажешь, что этот обычный, хоть и большой седан может быть таким тяжелым.

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Вес, как говорится, - это надежность. И видимо немцы использовали очень серьезный металл, чтобы максимально обезопасить будущих важных пассажиров этого автомобиля. Это также объясняет, почему автомобиль мощностью более 600 л.с. разгоняется до первой сотни за долгие 5 секунд. На сегодняшний день самостоятельной марки Maybach уже не существует — она интегрирована в концерн Mercedes.

Cadillac V-16

Очень неожиданный автомобиль, правда? Кстати, американский, как мы и обещали. Это очень старая машина, которая выпускалась с 1930 по 1940 годы, и этим объясняется его сегодняшнее величие. Это даже не автомобиль, это царская карета с ДВС, которую можно было купить за сумасшедшие по тем временам 9700 долларов с минимальным набором опций. Просто для сравнения, новый Ford cтоил менее 500 долларов в лучшей комплектации. Если перевести ценник в наше время, то пришлось бы отдать не один десяток миллионов рублей.

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Длина этого корабля в самой большой версии составляла чуть более 6 метров, сегодня на такое не способен даже новый «Майбах 63». Вес этого монстра достигал трех тонн в лучшей комплектации. Огромный вес давал двигатель V16 объемом 7,4 литра. Да, американцы всегда знали толк в больших объемах. Именно в этой стране родилось словосочетание «биг блок», что означает блок цилиндров очень большого объема, в районе 7-8 литров. Мощность автомобиля составляла 165 л.с., и помните, это было почти сто лет назад. Тогда такие показатели были просто фантастикой, круче, чем 1000 л.с. сегодня, которыми уже особо никого не удивишь.

Bugatti Type 41 Royale Kellner

Это автомобиль класса люкс, выпускавшийся с 1927 до 1933 года. Всего было выпущено шесть таких машин — по одной в год. Bugatti не были бы собой, если бы не запихнули туда самый огромный в мире двигатель, и они сделали это. Просто представьте себе движок объемом 12,7 литра! Это монстр, который, скорее всего, может грузовые корабли толкать. Мощность составляла невероятные 300 лошадиных сил.

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Длина составляла 6,2 метра, что еще больше, чем у предыдущего Cadillac V-16. Всего планировалось собрать 25 таких автомобилей, но планы спутала великая депрессия. И даже из шести собранных автомобилей, было продано лишь четыре: еще два остались в семье создателя.

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Вес в хорошей комплектации составлял более 3,5 тонн, более точных цифр нет. Когда машина передвигалась, вероятно под ней трескалась дорога. Тут стоит указать, что общий вес прибавлял огромный бак ёмкостью 200 литров, чтобы прокормить монстра живущего под капотом.

Mercedes-Benz 770K Grosser Cabriolet

А вы знали, что Mercedes, да еще и без крыши, может весить 5 тонн? Теперь знаете, это Mercedes-Benz 770K Grosser Cabriolet, выпускавшийся с 1930 до 1943 года. Это была огромная машина представительского класса, длина которой достигала шести метров в самых длинных версиях. У нее очень богатая история на известных владельцев: Адольф Гитлер, Папа Римский, японский исператор Хирохито, Вильгельм Второй и так далее по списку.

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Автомобиль оснащался большим двигателем l8 объемом 7,7 литра. Да, это была рядная восьмерка, которую сегодня уже не найти в автомобилях. Коробка исключительно механическая, хотя мощность не такая уж высокая – 230 л.с. Главная фишка этого двигателя в том, что он был турбированный, что по тем временам в гражданских авто было невероятной редкостью. Автомобиль мог разгоняться до 150 км/ч, что, конечно же, очень ценилось высокопоставленными пассажирами. Также существовали бронированные версии, вес которых даже представить себе страшно.

ZIL-41047

Ну и завершит наш обзор самых тяжелых и интересных автомобилей отечественный ЗИЛ, модель 41047. Продукт великого Советского Союза специально для нового Генерального Секретаря, пришедшего на должность в 1985 году. Наши представительские машины всегда славились большим весом и «танкоподобностью». Этот ЗИЛ, хоть и поздних годов, исключением не стал – его вес 4110 килограмм в максимальной комплектации. Длина при этом составляла 6,4 метра, что позволяла с большим комфортом расположиться тем, кто находился внутри. И это показатели без брони, которая резко увеличивала вес минимум на тонну.

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